Duurzaamste sportaccommodatie staat in Wolfaartsdijk

Ook de sportsector is volop aan het verduurzamen en in dat kader won v.v. Wolfaartsdijk deze maand de titel ‘Sportaccommodatie van het Jaar 2020’. Duurzaamheid staat bij de vereniging hoog op de agenda, wat blijkt uit tal van initiatieven.

Het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed heeft ook het platform Duurzame sportsector gelanceerd met als doel: eigenaren van maatschappelijk vastgoed in de sector sport (naast de sectoren zorg, onderwijs, monumenten en musea) op weg te helpen en handige tools aan te reiken om de verduurzaming in gang te zetten. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord (49% minder CO 2 -uitstoot in 2030 t.o.v. 1990) te behalen ondersteunt de Duurzame sportsector sportverenigingen, gemeenten en ondernemers met een kennis- en innovatieplatform bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties.

In dit kader is dit jaar voor het eerst de branche-award ‘Sportaccommodatie van het Jaar’ uitgereikt. Hierbij is een samenwerking aangegaan tussen Vakbeurs Sportaccommodaties, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op veel vlakken

V.V. Wolfaartsdijk uit het gelijknamige Zeeuwse dorp in Zuid-Beveland is verkozen tot ‘Sportaccommodatie van het Jaar 2020’. De vereniging die voetbal, aerobics en peuter- en kleutergym aanbiedt, ontving de branche-award tijdens Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten op 5 maart.

Bij de verkiezing staat duurzaamheid centraal. Volgens de jury is de kleine vereniging uit Zeeland de terechte winnaar, omdat de club zich op veel vlakken bezighoudt met dit thema. “VV Wolfaartsdijk is een heel mooi voorbeeld van hoe je duurzaamheid inbedt in je beleid door het standaard op de bestuursagenda te zetten. Daarnaast communiceert de club proactief naar hun stakeholders, onder andere door middel van zonneboarding”, aldus het juryrapport.

Ook de maatschappelijke bijdrage van de club wordt door de jury gewaardeerd: “Ze zorgen voor bewustwording bij hun omgeving. Daarnaast springt hun innovatieve concept van deelauto’s in het oog om de bereikbaarheid van het dorp te vergroten na het wegvallen van openbaar vervoer. Juist deze combinatie van beleid en innovatief pragmatisme verdient een eerste prijs in deze verkiezing.”

Angerlo Vooruit

Volgens het platform Duurzame sportsector is iedere sporter gebaat bij een krachtige sportaccommodatie. Hierin speelt duurzaamheid een sleutelrol. Een duurzame sportaccommodatie is immers toekomstbestendig, is effectief en efficiënt ingericht en creëert optimale sportomstandigheden voor iedereen. In dat kader werd ook de prijs het 'Beste Initiatief Duurzaamheid' uitgeloofd en die ging naar voetbalvereniging Angerlo Vooruit (foto onder).

Irene Eijs (bestuurslid NOC*NSF) en Dirk Willem Tiecken (voorzitter v.v. Angerlo Vooruit).

Veel meer info over verduurzamen in de sportsector lees je hier.

Bron: www.kenniscentrumsportenbewegen.nl

Op de foto boven: links Bert van Oostveen (directeur-bestuurder Kenniscentrum Sport & Bewegen), rechts Joran de Witte (v.v. Wolfaartsdijk).