Video: Keynote Arash Aazami op Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Beleef het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 opnieuw en bekijk de keynote van Arash Aazami, visonair energietransitie. Met de titel 'Schone energie voor iedere mens' wist Aazami de deelnemers te boeien en te activeren.

In een verhaal vol persoonlijke anekdotes en fascinerende ontwikkelingen en analyses maakte Arash zijn wens kenbaar: schone energie voor ieder mens. Zijn keynote liet de deelnemers van het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 zien hoe we daar samen komen. Ben jij benieuwd wat de toekomst is van energie in de gebouwde omgeving en wat de invloed van digitalisering is op ons energiesysteem? Bekijk dan bovenstaande keynote van Arash Aazami op het Duurzaam Gebouwd Congres 2020.

Het webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed is een voorbeeld van de digitale diensten die Duurzaam Gebouwd inzet voor kennisdeling en het bij elkaar brengen van partners en experts.