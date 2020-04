Helpdesk Corona voor vragen over veilig doorwerken

Sinds deze week is er in Nederland een protocol van kracht om in de bouw- en technieksector veilig door te kunnen werken. Ook in deze tijden van coronacrisis kan de bouw- en installatiebranche nog heel goed doorwerken.

Het afgelopen vrijdag gelanceerde protocol ‘Samen veilig doorwerken’ sluit aan op de actuele, geldende richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de overheid inzake de beteugeling van COVID-19.

Het protocol is gebaseerd op de strategie voor de arbeidshygiëne. Hierdoor hoeft er minimaal beroep te worden gedaan op persoonlijke beschermingsmiddelen, behalve in specifieke situaties zoals werk in zorginstellingen. De strategie bestaat eruit dat als eerste maatregelen worden getroffen om besmetting te voorkomen als er in een omgeving wordt gewerkt met besmettingsrisico. Als dat niet mogelijk is, dus als je werkt in gebieden met besmettingsrisico, moeten er technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om besmetting te voorkomen.

Instemming vooraf

Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners of gebruikers verblijven is er reden voor extra voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners of gebruikers nodig. Wordt geen instemming gegeven, dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd.

Dit zijn de regels voor de schaftkeet of een vergaderruimte:

Hang de regels en instructies op.

Bepaal een maximum aantal aanwezigen in de ruimte, zodanig dat 1,5 m afstand gehouden kan worden.

Houd ook bij het betreden van een ruimterekening met 1,5 m afstand.

Spreid de schafttijden of bied extraruimtes en schaftplekken aan.

Bij instructie en toolboxen: wees er alert op dat iedereen op 1,5 m van andere personen kan blijven. Geef de instructie eventueel in meerdere kleine groepen.

Instrueer de medewerkers en deelnemers aan de vergadering vooraf.

Zorg dat de ruimtes vaker schoongemaakt worden en dat er zeep/ontsmettingsmiddel en wegwerphanddoeken aanwezig zijn.

Overleg met leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers: leg waar mogelijk telefonisch contact.

Heb je een vraag over veilig doorwerken tijdens de coronacrisis? Neem contact op met de Helpdesk of raadpleeg de rubriek veelgestelde vragen op deze website: Helpdesk Corona Bouw & Techniek (of bel 085-080 1544). Je kunt daar ook situaties op de werkvloer melden, die niet goed opgelost worden.

Bekijk ook het webinar (foto boven) van Bouwend Nederland en Techniek Nederland van woensdagmiddag 31 maart. Johan Timmerman (arbeidsepidemioloog, Volandis) en Theo-Jan Heesen (arbeidshygiënist, ArboTechniek) geven hierin een toelichting op het protocol, vertellen je praktische tips om veilig te werken én beantwoorden veel prangende vragen.

Check ook deze websites:

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11017/het-coronavirus-in-nederland-vragen-en-antwoorden

https://www.volandis.nl/actualiteit/nieuws/corona-vragen-en-antwoorden/

Het protocol is opgesteld samen met: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.