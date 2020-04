Tijdschema RES wordt met drie maanden opgerekt

Door de coronacrisis staat het democratische en maatschappelijke proces in verschillende regio’s onder druk. Mede daarom is besloten het werk aan de regionale energiestrategieën (RES) drie maanden extra ruimte te geven.

Het beteugelen van de verspreiding van het coronavirus vereist een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES. Dat is besloten door de opdrachtgevers van het Nationaal Programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen), samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving.

De aangepaste RES-planning is als volgt:

De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.

Op 1 oktober start PBL de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief), zoals die eerder beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).

Het toepassen van de verdeelsystematiek - indien nodig - verschuift naar 1 februari 2021.

Deplanning voor het opleverenvan de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

De 30 RES’en hebben allemaal hun eigen aanpak, werkwijze en planning. Het besluit tot verruiming van de planning biedt de regio’s de mogelijkheid om door te gaan op de eigen koers: eerder inleveren is dus ook prima. Uitgangspunt is dat de doelen zoals opgenomen in het Klimaatakkoord niet vertraagd raken.

De voorzitters van de 30 regio’s die hun (voorlopige) concept-RES inleveren op grond waarvan PBL een kwalitatieve analyse kan uitvoeren, geven aan welk besluitvormingstraject, volgens welke planning, nog beoogd is. Als er rond 1 juni vragen zijn over de status van de stukken, dan communiceert NP RES helder wanneer een (voorlopige) concept-RES nog geen enkele status heeft. NP RES plaatst alleen door de regio zelf openbaar gemaakte stukken op de website van NP RES. Daarbij is duidelijk aangegeven welke status die hebben.

1 juni belangrijke momentopname

Doel is onverminderd het snelst mogelijke tijdpad te blijven volgen én daarbinnen de regio’s meer ruimte te bieden voor een politiek en maatschappelijk gedragen proces. 1 juni 2020 blijft hierin een belangrijke momentopname voor decentrale overheden. Dat doet recht aan het harde werken in de regio’s tot nu toe.

Op 1 juni 2020 leveren de voorzitters van de 30 regio’s hun (voorlopige) concept-RES in bij het NP RES. Hierna volgt een tussentijdse kwalitatieve analyse door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). PBL kijkt vanuit een integraal perspectief naar maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik en systeemefficiëntie.

NP RES en de regio’s gebruiken die kwalitatieve analyse om via het delen van kennis en het leren van elkaar de RES’en te verbeteren. En om belemmeringen met betrekking tot de uitvoering te agenderen en versnellen.

Bron: Nationaal Programma RES