Leverancier van luchtfilters start productie van mondmaskers

Om het tekort aan mondkapjes op te lossen gaat AFPRO Filters uit Alkmaar, in opdracht van de overheid, massaal mondmaskers produceren op eigen bodem. Het gaat in eerste instantie om 1 miljoen mondkapjes per week.

Op dit moment is er een dringend tekort aan beschermende middelen voor personeel in de zorg en andere risicovolle beroepsgroepen. De productie die zo snel mogelijk wordt opgestart, moet het tekort helpen oplossen. De overheid is verantwoordelijk voor de distributie en verdeling van de geproduceerde FFP2-mondmaskers.

Het Alkmaarse bedrijf dat onder meer 3 fabrieken in China heeft, was tijdens de uitbraak van het virus in de provincie Wuhan al nauw betrokken bij het leveren aan en plaatsen van luchtfilters in twee noodziekenhuizen in Wuhan. Toen het virus Europa bereikte, groeide ook hier de vraag naar geavanceerde luchtfilters. Zo plaatste AFPRO al specifieke luchtfilterinstallaties bij noodhospitalen in het buitenland.

Machine naar Nederland

De roep om beschermende middelen zoals mondkapjes werd onlangs steeds groter. Daarop besloot de directie om in Nederland FFP2-mondmaskers te produceren. Op die manier kunnen deze mondmaskers volgens Nederlandse standaarden op eigen bodem worden gemaakt en snel worden geleverd. Het gaat in eerste instantie om de productie van 1 miljoen mondmaskers per week. Het is de bedoeling om de productie verder op te schalen.

“Overal hoor je dat we dit virus alleen kunnen overwinnen als we dit samen doen", aldus vice-president Joost Verlaan van AFPRO Filters. “Dat betekent, doen wat je kan. Voor iedereen geldt: blijf thuis en houd afstand. Voor ons betekent het ook: produceer en lever! We zijn blij dat we de overheid en de medische hulpdiensten hiermee kunnen ondersteunen.”

Getest door overheid

De geproduceerde mondmaskers worden eerst in overleg met en in opdracht van de Nederlandse overheid, getest door het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft en zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor personeel in de zorg.