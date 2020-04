Lumen: duurzame game tijdelijk gratis voor scholieren

Nu vele miljoenen scholieren door de coronacrisis thuis nog vaker achter de pc of laptop zitten, is een educatieve game een mooie tussenvorm van vertier en studie. Het spel Lumen, een soort ‘duurzame versie’ van het populaire Minecraft, is daarom speciaal in coronatijd gratis ter beschikking gesteld.

“Het gaat om een Minecraft-spel”, vertelt Martijn Koerts van InnoEnergy, “dat wij al eerder gemaakt hebben om kinderen bewust te maken van hernieuwbare energie. Ze kunnen in Minecraft de virtuele stad Lumen bouwen en moeten dan keuzes maken tussen hernieuwbare en traditionele energie, waarna ze ook de impact van hun keuzes zien.”

“Het spel is nu opgenomen op het educatieplatform van Microsoft, waardoor het wereldwijd onder de aandacht komt van scholieren. Die kunnen zich nu vermaken en tegelijkertijd iets leren over de energietransitie in de gebouwde omgeving.”

Energie opwekken

In de game maken de deelnemers kennis met het stadje Lumen dat stroom nodig heeft. Terwijl je de problemen van deze stad oplost op een leuke, leerzame kaart, kom je alles te weten over energie en ontdek je verschillende manieren om energie op te wekken. Met een energiequiz kan de opgedane kennis ook nog getest worden.

De game is oorspronkelijk door InnoEnergy ontwikkeld voor leerlingen van 9 tot 15 jaar. Ook de Katholieke Universiteit Leuven heeft eraan bijdragen, evenals BlockWorks en Minecraft. Ook een hele reeks ander Minecraft-spellen zijn tot en met 30 juni gratis te downloaden op het educatieve platform van Microsoft. Hiermee wil Lumen ouders, leraren en leerlingen stimuleren om meer te weten te komen over de energietransitie.

De tienjarige Nederlandse Josephine leerde via Lumen meer over herbruikbare energie en zegt: “Ik vind het echt een leuke game, omdat ik in een groene en schone wereld wil leven. Ik leerde ook wat er met de luchtkwaliteit gebeurt als ik een fossiel energiebedrijf start, zoals een kolencentrale.”

Er zijn twee versies van Lumen die kunnen worden gespeeld: Lumen City Challenge en Lumen Power Challenge

Afbeeldingen: Lumen/Innoenergy