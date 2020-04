Afbouwende salderingsregeling in 2023 is kans voor slim energiemanagement

De salderingsregeling wordt afgebouwd: vanaf 2023 mogen eigenaren van zonnepanelen ieder jaar 9 procent minder salderen. In 2031 is het afgelopen en mag er niet meer gesaldeerd worden. Dat betekent onder andere dat de bouw- en vastgoedsector kansen krijgt in het slim toepassen van de vraag en aanbod van energie.

Een energiemanagementsysteem zorgt er niet alleen voor dat het energieverbruik wordt gemonitord en dat je daarop kunt anticiperen en optimaliseren. Hiermee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om duurzame energie in te zetten op specifieke tijden, om apparaten in het gebouw aan te sturen.

Toekomstbestendig energiesysteem

“We zien een toenemende interesse in deze systemen, zoals onze EnergyManager”, vertelt algemeen directeur Erik de Leeuw van SOLARWATT Benelux. “We verwachten gezien alle ontwikkelingen een flinke stijging naar de vraag van deze systemen de komende jaren. Het rendement wordt geoptimaliseerd en door een EnergyManager toe te voegen aan een zonne-energiesysteem, wordt deze toekomstbestendig.”

Opladen op het juiste moment

Met dit beheer is het mogelijk om op piekmomenten van opwekking van duurzame energie, elektrische apparaten als een wasmachine aan te sturen. Of bijvoorbeeld een elektrische auto te ontladen op het moment dat je de energie nodig hebt en de zon niet schijnt. Op een later, meer opportuun moment, kun je dan de auto weer opladen. Een systeem als de EnergyManager communiceert met installaties als de pv-installatie, de warmtepomp en de watervoorziening, waardoor de uitdaging bij de sector ligt voor innovaties rondom deze communicatievraag.

Batterijsysteem

Een andere belangrijke koppeling voor het invullen van de energietransitie is een koppeling met een batterijsysteem. Ook hier is een intelligent aansturingssysteem van belang om maximaal rendement uit de accu te halen. Om toekomstbestendig te zijn is een modulair batterijsysteem als SOLARWATT MyReserve een optie, afgestemd op de flexibiliteit om op een later moment capaciteit toe te voegen.