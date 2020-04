Terugblikken met Building Futureproof en vooruitblikken naar Real Estate Futureproof

Op 16 april vond Building Futureproof plaats, een online bouw- en vastgoedevent dat beslissers inzicht geeft in nieuwe trends, kennisdeling en het opbouwen van commerciële relaties. Duurzaam Gebouwd geeft je een opsomming van onder andere de video-content die gepubliceerd is, naar aanleiding van de vele sessies die het event telde.

Het event bestond uit onder andere keynotes, breakout-sessies en rondetafelgesprekken. Er waren, uitgesmeerd over de dag, in totaal 9 keynote-presentaties om aan deel te nemen en wel 177 sprekers aan de tafels. Op het YouTube-kanaal van Building Futureproof zijn de verschillende digitale gesprekken terug te vinden, waarbij we alvast een aantal interessante opties voor je op een rijtje zetten:

Er verschijnen meer video’s van de breakout-sessies, houd daarvoor deze pagina in de gaten. Er vonden 56 rondetafelgesprekken plaats en er is in totaal aan 30 uur aan videomateriaal gemaakt. Met het succes is duidelijk dat er een vervolg moet komen: die staat gepland van 30 juni tot en met 2 juli, onder de noemer ‘Real Estate Futureproof’.

De eerste zes sprekers zijn al aangekondigd: Wienke Bodewes, Jeroen Lokerse, Coen van Oostrom, Michel Baars, Remco Claassen en Yuri van Geest. Op deze pagina lees je meer over het event en krijg je de mogelijkheid om in te schrijven.