Building Holland gaat voor primeur als eerste coronaproof event

Building Holland wil een primeur, namelijk als eerste event coronaproof worden. Op vrijdag 24 en woensdag 29 april volgen er daarom twee werksessies om mee te denken over kansen en uitdagingen.

Head of Events Dirk van Gemert: “We leggen de lat hoog. Building Holland laat zien dat een event en de anderhalve meter maatschappij prima samen kunnen gaan.” De plannen hebben betrekking op alle facetten van het concept.

“We zijn al heel ver met contactloos netwerken. Daarvoor hebben we met de smart badge de technologie al in huis. De anderhalve meter begint al met het vooraf activeren van de community, het toegangsbeleid en het kiezen van de juiste looproutes. Het heeft net zo goed te maken met hoe we de stands positioneren ten opzichte van elkaar als met de ruimte tussen de verschillende podia en themapresentaties. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar nieuwe vormen van touchless catering.”

Meedenksessies

We hechten veel waarde aan de ideeën van onze partners. Daarom organiseren we online werksessies. Van Gemert: “Noem het meedenksessies. Als de coronacrisis iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat we met zijn allen heel innovatief zijn om problemen te lijf te gaan. We geloven in de kracht van het collectief.”

Building Holland maakt 1 mei bekend hoe het eerste corona proof event van Nederland eruit ziet. Ben je partner van Building Holland en wil je meedenken op 24 of 29 april?

Stuur een e-mail naar info@buildingholland.nl en meld je aan voor de online werksessie. Building Holland wordt op 27, 28 en 29 oktober gehouden in RAI Amsterdam.