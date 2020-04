Het kiezen van de juiste marktpartijen bij een innovatiepartnerschap

In een reeks van blogs geven experts van TwynstraGudde inzicht in de vormgeving van het innovatiepartnerschap en de toepassing ervan. Na de afstemming met de markt, en het afbakenen van de grenzen, komt in deze derde blog het kiezen van de juiste marktpartijen aan bod.

Stel je voor dat je als opdrachtgever hebt gekozen voor een innovatiepartnerschap. Bij het inrichten van de procedure loop je waarschijnlijk tegen een aantal vraagstukken op die je niet tegenkomt in andere procedures. In een serie blogs beschrijven wij een aantal van deze vraagstukken en dilemma’s, én onze oplossingen op basis van onze eigen praktijkervaringen. In deze derde blog gaan we in op de keuze van de juiste marktpartijen.

Aandachtspunt 3: het kiezen van de juiste marktpartijen

Hoe zorg je ervoor dat je als opdrachtgever de juiste marktpartijen aan boord krijgt om je verder te helpen met je innovatie? En wat moeten die partijen kunnen? In de eerste blog van deze serie beschreven we al het belang van het betrekken van de markt om te achterhalen welke partij welke kennis en expertise in huis heeft. Een aantal specifieke maatregelen kunnen helpen om de kans te vergroten dat je de juiste kennis ook daadwerkelijk in huis haalt voor je project.

Samenwerking stimuleren

Ten eerste is het verstandig om voor de start van de aanbesteding te inventariseren of er genoeg marktpartijen zijn die de gewenste innovatie volledig zelf kunnen realiseren, of dat ze zullen moeten samenwerken met andere partijen (met wie ze wellicht normaal gesproken niet snel contact hebben). Als dat laatste het geval is, kun je als opdrachtgever faciliteren dat partijen ook die samenwerking opzoeken. Bijvoorbeeld door de aanbesteding te starten met een algemene informatiebijeenkomst met gelegenheid tot netwerken.

Kennis opdrachtgeverszijde

Daarnaast kan het waardevol zijn om zeer specialistische expertise separaat te contracteren. Dit is vooral waardevol als er maar één of zeer weinig partijen zijn die de specifieke expertise kunnen leveren. In de projecten waarbij wij betrokken zijn, is er daarom voor gekozen om via een separate opdracht een expert of kennisinstituut aan opdrachtgeverszijde aan te stellen als adviseur. Deze partij mag dan uiteraard geen banden hebben met de opdrachtnemers die meedoen aan het innovatiepartnerschap.

Hoofdaannemer

Een andere mogelijkheid die wij in de praktijk zien, is dat de opdrachtgever voor het innovatiepartnerschap vooral op zoek gaat naar een ‘hoofdaannemer’ die de innovatie uiteindelijk kan realiseren. Van deze hoofdaannemer wordt niet verwacht dat hij alle technische expertise zelf in huis heeft. In plaats daarvan geeft opdrachtgever deze partij zoveel mogelijk ruimte om ook gedurende de ontwikkelfase nog onderaannemers aan zich te binden met specifieke expertise. Welke expertise precies nodig is, is namelijk niet altijd bij de start van het innovatiepartnerschap te bepalen. Het is dan wel van belang om de geschiktheidseisen niet te streng te maken, zodat de hoofdaannemer niet al in de selectiefase op zoek hoeft naar alle onderaannemers.

