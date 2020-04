Grolsch zet volgende stap naar CO2-neutrale brouwerij

Bierbrouwer Grolsch wil in 2025 een volledig CO2-neutrale brouwerij hebben in Enschede, waarbij alle ingezette energie op duurzame manier wordt opgewekt. Met de ondertekening van een warmteleveringscontract met Twence zet Grolsch een volgende stap: de CO2-emissie door aardgas wordt hierdoor vanaf 2022 met 72% verlaagd.

Foto bovenaan: Marc Kapteijn en Andrei Haret, Grolsch

De warmte van Twence wordt vanaf medio 2022 ingezet voor het opwarmen van de pasteurs en spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. “De samenwerking met Twence is bijzonder intensief en we versterken elkaar met ons vakmanschap”, vertelt general manager Andrei Haret van Grolsch. “Hierdoor zijn we in staat om in 2022 grotendeels over te schakelen van warmte uit onze gasgestookte ketels naar warmte van Twence, dat volledig duurzaam is opgewekt.”

Niet-herbruikbaar afvalhout als brandstof

De warmte die wordt geproduceerd, komt vrij uit biomassa. “De brandstof voor de biomassa-energiecentrale van Twence komt bestaat uit niet-herbruikbaar afvalhout, dat onder andere bij bouw en verbouwingen vrijkomt”, geeft directeur Marc Kapteijn aan van Twence. “Samen met Grolsch leveren we een bijdrage aan een volledig CO 2 -neutrale omgeving en zetten we een volgende stap in de regionale bedrijfsverduurzaming.” Gedeputeerde Tijs de Bree noemt de gezamenlijke aanpak “een fantastische bijdrage om het aardgasverbruik in Overijssel terug te dringen.”

Vanaf 2022 duurzaam opgewekte warmte

Via een aan te leggen ondergrondse leiding wordt de warmte aan Grolsch geleverd. De technische uitdagingen en tracéstudie worden in 2020 uitgewerkt en het streven is om in 2021 te starten met de aanleg. Medio 2022 kan Grolsch dan gebruikmaken van de duurzaam opgewekte warmte.