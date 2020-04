Meterkast wordt prefab en versnelt planningen

Enexis Netbeheer en Van Wijnen starten met de uitrol van prefab meterkasten, die aan het begin van het bouwproces worden geïnstalleerd. Dat betekent een tijdswinst in planningen en verhoogt veiligheid op de bouwplaats. Het concept wordt vanaf het voorjaar van 2020 aangeboden bij bouwbedrijven door Enexis Netbeheer.

Foto: Enexis Netbeheer, Vincent van den Hoogen

Tilburg in Noord-Brabant heeft de primeur voor de eerste prefab meterkast in handen met bouwplaats Willemsbuiten. Eerder verliepen pilots al succesvol in Assen en Groningen, met meer dan 200 woningen. De meterkast wordt geplaatst als de begane grondvloer gelegd is, wanneer bijvoorbeeld schilders en metselaars nog ontbreken op de bouwplaats. De inhoud van de kast is hetzelfde en wordt door de aannemer geplaatst en gemonteerd. Daarna wordt hij ter plekke door Enexis Netbeheer aangesloten.

Veiliger en sneller

“Voorheen zorgden we eerst dat een bouwterrein een tijdelijke bouwaansluiting kreeg”, vertelt manager consument Lotte Breunesse van Enexis Netbeheer over eerdere situaties. “Vlak voor de opleveringen gingen we terug om de definitieve aansluiting in orde te maken. Met de prefab meterkast hoeft dat niet meer. Die kan tijdens de bouw gebruikt worden door de aannemer en later door de bewoners van het huis.” Ook op het vlak van veiligheid is er winst, bijvoorbeeld doordat het aantal kabels kan worden beperkt. Dat betekent minder struikelgevaar. “Voorheen hadden we een groot aantal kabels verspreid over de bouwplaats liggen. Dit aantal is sterk teruggebracht, omdat iedere woning al is voorzien van een eigen stroomaansluiting.”

Samenwerkingspartners zijn Mijnaansluiting.nl, Enexis Netbeheer, Van Wijnen en De Verbinding BV, een sociale werkplaats voor dove timmermannen.