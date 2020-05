Video: Webinar 'Speelruimte in Bouwprojecten'

Heb je het webinar 'Speelruimte in Bouwprojecten' gemist? Je kunt het nu volledig terugkijken op ons YouTube-kanaal, waar we je kennis over de verduurzaming van de bouw- en vastgoedsector naar een hoger niveau brengen.

Eerder schreven we een verslag over het webinar. Toen bleek al dat onze sector, door creatief met elkaar samen te werken en in te zetten op gezondheid en veiligheid, gewoon verder kan gaan met bouwen. Elkaar helpen, veerkrachtig zijn en afspraken expliciet maken zijn slechts enkele pijlers die ervoor zorgen dat de impact door de coronacrisis wordt beperkt.

Deze en meer bevindingen lees je in het uitgebreide verslag 'Beperk de impact op onze sector en blijf doorbouwen!'. Neem ook een kijkje bij de terugblikken van onze andere webinars en seminars.

Webinar Speelruimte in Bouwprojecten

Webinars zijn voorbeelden van de digitale diensten die Duurzaam Gebouwd inzet voor kennisdeling en het bij elkaar brengen van partners en experts. In deze publicatie lees je meer over de verschillende diensten die Duurzaam Gebouwd voor jou opzet om professionals in de bouw- en vastgoedsector dichter bij elkaar te brengen.