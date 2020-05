Festival geeft 2000 professionals kennis, fun en verbinding

Op 11 juni 2020 organiseert Acquire in samenwerking met een groot aantal kennispartners, partners en experts het eerste online en gratis Verbindingsfestival. Het festival is doorspekt met kennisdeling, netwerkmomenten en ontspanning. Het event verbindt 2000 (young)professionals uit de bouw en vastgoed, mobiliteit, wonen & zorg en openbare ruimte met elkaar.

Het thema van het eerste Verbindingsfestival ooit, is ‘Slimme en Gezonde Stad’, met inhoudelijke sessies van keynotesprekers, fun en verbinding op het programma. 2000 professionals doen kennis op om Nederland een stukje mooier, slimmer en gezonder te maken. Deelnemers ontmoeten (on)bekenden om toe te voegen aan het netwerk en sluiten af met de grootste digitale netwerkborrel van Nederland.

Door een grote diversiteit aan doelgroepen bij elkaar te brengen en kennis te delen over één thema, maakt het Verbindingsfestival impact in een tijd van gezondheidscrisis. Velen missen het netwerkmoment dat veel fysieke evenementen kenmerkt, leggen daardoor minder nieuwe contacten of kunnen bestaande relaties in mindere mate verstevigen. Het Verbindingsfestival doorbreekt dat isolement en brengt professionals uit de clusters Mobiliteit, Openbare ruimte, Zorg & Welzijn en Bouw & Infra samen rondom één gezamenlijke maatschappelijke opgave.

Op het podium

Op het digitale podium staan onder anderen gedragsveranderaars Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen en Wim Daniëls. Dagvoorzitter Jacqueline Kerkhoff neemt de deelnemers mee naar de Slimme en Gezonde stad, met als subthema's: Duurzame Mobiliteit, Gezonde Leefomgeving, Duurzaam Bouwen, Smart City, Natuurinclusief, Leefbaarheid en welzijn. Deelnemers delen kennis over deze subthema’s in ‘Breakout Sessions’, geleid door experts uit verschillende hoeken van de markt. In de ‘Expo Area’ bezoeken festivalgangers online beursstands en met 1 op 1 matchmaking komen deelnemers met elkaar in contact. Ook is er muziek en cabaret voor de nodige ontspanning en plezier, tijdens het Verbindingsfestival.

Kennispartners

Een grote variatie aan kennispartners verbinden zich aan het Verbindingsfestival: ANWB, Biind, Bouwend Nederland, DGBC, Fietsersbond, Ministerie van I&W, Mobiliteitsplatform, NEVAP, Parkeer Netwerk NL (PNNL), ROF, Smart Workplace, Sociëteit Vastgoed Nederland, Urgenda, VHG, The New Builders en Zorgsaamwonen. De samenwerking met deze kennispartners geeft een grote stimulans aan de realisatie van de slimme en gezonde stad.

Meer informatie en inschrijven

Op de website van het Verbindingsfestival lees je binnenkort meer informatie. Laat hier je e-mail adres achter om op de hoogte te blijven over het Verbindingsfestival en registreer je vanaf woensdag 6 mei om 09.00 uur, volledig gratis.