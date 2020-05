Kennisdeling over energietransitie door solar-experts

Solarclarity biedt met haar Solarclarity Academy diverse producttrainingen en energie-events, om de energietransitie te versnellen. Na een uitbreiding van de website wordt nu ook het laatste product- en marktnieuws belicht door experts.

“Bij Solarclarity kun je niet alleen terecht voor een compleet en actueel aanbod aan solar hardware, we bieden ook kennis’, vertelt sales director Esther Zumpolle. “Sinds 2009 hebben we een groot netwerk opgebouwd in de solar business. Die kennis delen we graag met klanten en partners, online doen we dat via de Academy. Zo vertelt onze inkoper Ben daar om de week van welk nieuw PV-product hij fan is en waarom en presenteert zijn collega Robert-Jan het Solarclarity Inkoop Journaal met de laatste trends uit de markt.”

Belang van kennisdelen

Volgens Zumpolle is het in deze lastige economische tijden belangrijk om kennis te delen met klanten. “In de PV-markt is het hollen of stilstaan, nu met de coronapandemie helemaal. Wij schakelen dagelijks met onze leveranciers en zitten bovenop de trends in de solar markt. Om onze klanten te helpen bij het maken van goed geïnformeerde keuzes, delen we informatie via de online Academy.”

In de Academy zien we onder andere dat er diverse events gepland staan voor de komende periode. De eerstvolgende is een webinar over ‘Solar Monitoring’, waarin deelnemers binnen een uur een monitoringsysteem van ‘A tot Z’ kennen. Op deze pagina lees je meer over de diverse events en kun je je meteen inschrijven.