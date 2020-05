Energieworkshop geeft handvaten voor RES

Gemeenten en provincies zijn druk aan de slag om de Regionale Energie Strategie (RES) vorm te geven, in het kader van een duurzaam en aardgasvrij Nederland. De samenwerking met diverse stakeholders is zowel essentieel als complex en daardoor zijn praktische handvaten essentieel. Esri Nederland speelt in op deze behoefte met een energieworkshop op 14 mei aanstaande.

Diverse partners zijn betrokken bij het initiatief: Antea Group, MUG Ingenieursbureau, Over Morgen, Royal HaskoningDHV, Tauw Nederland en Tygron verlenen medewerking om uitdagingen en oplossingen voor de RES goed in beeld te brengen. Diverse stadia van realisatie komen voorbij, zoals analyse en burgerparticipatie.

Naar een betere RES

De workshop vindt online plaats, op 14 mei, van 10 tot 12 uur. Het plenaire programma belicht onder andere het programma aardgasvrije wijken en het belang van data voor een betere RES. Sprekers zijn onder anderen Theo Overduin van IPO-team Energietransitie & Nationaal Programma RES en Bas Bijtelaar van Esri Nederland. Deelnemers kiezen zelf een workshop uit een lijst van thema’s, zoals ‘Digitale burgerparticipatie voor de energietransitie’, ‘Een effectief stappenplan voor een Transitievisie Warmte’, en ‘Serious gaming in de energietransitie’.

Meer informatie en inschrijven

Details over de energieworkshop en de inschrijfmogelijkheid vind je op deze pagina.