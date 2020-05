Schrijf je in voor het Verbindingsfestival

De website van het Verbindingsfestival, een festival doorspekt met kennisdeling, netwerkmomenten en ontspanning, is live. Dat betekent dat je op deze pagina meer informatie krijgt over de inschrijfmogelijkheden, het programma en de verbonden kennispartners en (hoofd)sponsors.

Het thema van het eerste Verbindingsfestival ooit, is ‘Slimme en Gezonde Stad’. 2000 professionals doen kennis op om Nederland een stukje mooier, slimmer en gezonder te maken. Door een grote diversiteit aan doelgroepen bij elkaar te brengen en kennis te delen over één thema, maakt het Verbindingsfestival impact in een tijd van gezondheidscrisis.

Professionals samenbrengen

Velen missen het netwerkmoment dat veel fysieke evenementen kenmerkt, leggen daardoor minder nieuwe contacten of kunnen bestaande relaties in mindere mate verstevigen. Het Verbindingsfestival doorbreekt dat isolement en brengt professionals in de bouw, vastgoed, mobiliteit, wonen & zorg en openbare ruimte samen rondom één gezamenlijke maatschappelijke opgave.

Inschrijven

Bemachtig je gratis ticket op de website van het Verbindingsfestival. Bekijk ook alle mogelijkheden om een sponsorbijdrage te leveren.