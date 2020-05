Advertorial: 20-35% energie besparen met energiemanagement

Met energiemanagement van technische installaties in gebouwen zijn forse besparingen te realiseren. Bij scholen ca. 21%, bij kantoren ca. 33% en bij ziekenhuizen ca. 25%. Met Qanteon van Kieback&Peter krijgt u twee vliegen in één klap: een effectief en eenvoudig te bedienen gebouwbeheersysteem en efficiënt energiemanagement, in één geïntegreerd systeem.

Goed geregeld

Goed ingeregelde klimaatinstallaties zorgen voor een comfortabel binnenklimaat met zo min mogelijk energiegebruik. Door zorgvuldig in te regelen kan het energiegebruik met 20-35% dalen. Het inregelen gaat over de waterzijdige en luchtzijdige balancering en over de instellingen van de gebouwautomatiserings- en beheersystemen. Naast het effectief inregelen is het monitoren van technische installaties essentieel om het energiegebruik te controleren. Hiervoor is een energiemanagementsysteem van toepassing, zoals Qanteon van Kieback&Peter.

Getest en gecertificeerd

Het gebouwbeheersysteem Qanteon van Kieback&Peter is geschikt voor kleine tot grote gebouwen en heeft een geïntegreerd (software) energiemanagementsysteem. Qanteon is de eerste software die met succes de strenge tests van de BACnet Testing Laboratories (BTL) heeft doorstaan en tegelijkertijd voldoet aan de eisen voor energiebeheer van de ISO-norm en de Energy Services Act (EDL-G). Qanteon is gecertificeerd als BACnet Advanced Operator Workstation (B-AWS) en is voorzien van het TÜV-keurmerk voor het beheer van energiegegevens volgens NEN-EN-ISO 50001.

24/7 inzicht

Met Qanteon kunt u op elke locatie en 24/7 inzicht krijgen in de prestaties van de technische installaties. Zo is eenvoudig het besparingspotentieel te ontdekken, zijn energiebesparingen direct te realiseren en is het effect te controleren.

Informatie:



Kieback&Peter Nederland B.V.

Tel.: (0341) 27 80 20

info@kieback-peter.nl

www.kieback-peter.com/nl