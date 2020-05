Nieuwe modelovereenkomst voor bouwteam

Duurzaam Gebouwd (DG) heeft de definitieve versie van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 (het Model) gepubliceerd. Dit Model regelt de bilaterale relatie tussen een opdrachtgever en aannemer voor een samenwerking in bouwteamverband. In het Model zijn de laatste inzichten, ervaringen en suggesties uit de praktijk verwerkt.

Het Model is geschreven door vijf leden van het Bouwgenootschap, een special interest group binnen Duurzaam Gebouwd. Met dit nieuwe Model willen de auteurs de toepassing van bouwteams bevorderen. Achterliggende doelen zijn het verbeteren van de samenwerking in het bouwproces en het vergroten van de synergie tussen opdrachtgever, ontwerpers en aannemers.

Consultatiedocument

Na een paar maanden brainstormen verscheen in mei 2019 op Duurzaamgebouwd.nl een nieuwe conceptovereenkomst bouwteam als ‘consultatiedocument’. Dit ging gepaard met de uitnodiging aan de sector om feedback op deze conceptversie van het Model te geven en had als doel het denken over bouwteam een boost te geven.

Dit is gelukt: aan deze uitnodiging is massaal gehoor gegeven. Het consultatiedocument werd ruim 2.100 keer gedownload en de auteurs hebben veel suggesties ontvangen: schriftelijk, tijdens een bijeenkomst én in diverse gesprekken. De auteurs van het nieuwe Model zijn deze personen daarvoor zeer erkentelijk.

Resultaat is nu de definitieve Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020. De consultatieronde is hiermee afgelopen, waardoor het belang van de conceptversie is komen te vervallen. Voor zover het consultatiedocument in de praktijk in gebruik is, geven de auteurs in overweging inspiratie te putten uit het nieuwe Model.

Afspraken met alle deelnemers bouwteam

Opvallend aan het Model is onder meer dat binnen de bilaterale constellatie tussen opdrachtgever en aannemer ook de afspraken die het bouwteam als geheel aangaan expliciet beschreven zijn. Dit is belangrijk, omdat een bouwteam vaak bestaat uit meer dan twee partijen en de afspraken met alle deelnemers op elkaar afgestemd moeten zijn.

Om aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk, waarin niet alleen de opdrachtgever maar ook aannemerspartijen worden betrokken bij een bouwteam, hebben de auteurs er ook voor gekozen om de rol van partijen die vanuit de aannemer betrokken worden, expliciet te beschrijven.

Het Model voorziet in een werkwijze die nadrukkelijk aandacht heeft voor onder meer kosten en risico’s. Na afloop van de contractvormingsprocedure, zoals nader uitgewerkt in het Model, kan een overeenkomst gesloten worden onder vigeur van de UAV 2012 of de UAV-GC 2005. De aansprakelijkheid van de aannemer gedurende de bouwteamfase is in het model gebaseerd op het aansprakelijkheidsregime van de DNR 2011.

Expliciete beschrijving samenwerken

Vernieuwend aan dit Model is de expliciete beschrijving van wat samenwerken inhoudt (in het bijzonder qua houding en gedrag), de aandacht voor veiligheid in de breedste zin van het woord, en het stimuleren van denken over duurzaamheid, circulair bouwen en slopen.

De auteurs nodigen iedereen in de sector van harte uit om het Model, dat gratis is te downloaden, in de praktijk te gebruiken. Dit geschiedt uiteraard op eigen risico en met inachtneming van het auteursrecht, zoals nader beschreven in het Model.

De auteurs hechten eraan om te benadrukken dat bij het toepassen van een bouwteam (ook op basis van het nieuwe Model) professionele advisering en begeleiding aanbevelingswaardig is.

Masterclass

Naast een webinar over het Model op 20 mei organiseert Duurzaam Gebouwd op 10 juni een Digitale Masterclass met vijf uitgebreide video’s met de auteurs van het Model en ook online Q&A-sessies met hen. Je krijgt daarbij bovendien een Word-versie van het Model. Ook als je op 10 juni verhinderd bent, kun je de Digitale Masterclass volgen.

