Rotterdam zet investeringen energietransitie in tegen crisis

Volgens wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) kan Rotterdam met het energietransitieprogramma twee crises in een keer bestrijden. Dat doet de gemeente door investeringen in de energietransitie ook in te zetten als middel tegen de door corona veroorzaakte economische crisis.

Dat besloot het Rotterdamse stadsbestuur op 12 mei, zo is te lezen in een persbericht. De investeringen vanuit het energietransitieprogramma moeten niet alleen leiden tot energiebesparing, maar ook tot extra bedrijvigheid en werkgelegenheid.

De investeringen komen voort uit het in september 2019 gestarte Uitvoeringsplan Energietransitie. Dit plan behelst 36 projecten en programma’s die de energietransitie moeten versnellen, uiteenlopend van een fieldlap voor elektrificatie van processen in de haven tot laadpalen voor elektrische rijden en het circulair verwerken van afval.

Nieuwe duurzame projecten binnen dit plan worden getoetst aan een nieuw afwegingskader. In dat kader hebben de effecten op werkgelegenheid en bedrijvigheid een zwaardere plek gekregen, zodat de investeringen ook helpen de economische crisis die door corona wordt veroorzaakt op te lossen. CO2-reductie en bijdrage aan de circulaire economie blijven ook meewegen.