Signify hoofdsponsor van Verbindingsfestival

Het online Verbindingsfestival dat op 11 juni plaatsvindt, heeft een nieuwe hoofdsponsor: Signify. In dit artikel vertellen we je waarom de organisatie is aangesloten bij het event voor 2000 professionals uit meerdere sectoren.

De revolutie van het op afstand (samen) werken, communiceren en verbinden is begonnen. Dat is de reden waarom Signify (voormalig Philips Lighting), de wereldwijde marktleider in duurzame verlichting zich heeft verbonden als hoofdsponsor aan het Verbindingsfestival. Op 11 juni komen online 2000 professionals uit de bouw en vastgoed, mobiliteit, wonen & zorg en openbare ruimte bij elkaar voor het eerste Verbindingsfestival. Het thema van deze eerste editie is ‘Slimme en Gezonde Stad’. Een thema waar Signify zich van harte bij aansluit. Het bedrijf neemt haar verantwoordelijkheid om de wereld mooier en beter te maken door de buitengewone mogelijkheden van licht te benutten voor een gezonder leven in een duurzame wereld.

Betekeninsvolle verbindingen

“Het gebruik van technologie is geen nieuwigheid meer, wel kunnen we ons onderscheiden door er op een intelligente manier mee om te gaan. Wij zijn van mening dat bedrijven en organisaties hiervoor op een slimme manier samen moeten innoveren. Op deze manier kun je betekenisvolle verbindingen maken waarbij digitaal en fysiek nog sterker gemend wordt en hét nieuwe normaal, de normaalste zaak van de wereld wordt”.

Het Verbindingsfestival is doorspekt met kennisdeling, netwerkmomenten en ontspanning. Op het digitale podium staan onder anderen gedragsveranderaars Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen en Wim Daniëls. Dagvoorzitter Sofie DeClerque neemt je mee naar de Slimme en Gezonde stad, met als subthema's: Duurzame Mobiliteit, Gezonde Leefomgeving, Duurzaam Bouwen, Smart City, Natuurinclusief, Leefbaarheid en Welzijn.

Meer weten over de sponsormogelijkheden van het Verbindingsfestival? Kijk dan op de website of mail naar Esmeralda van Milgen.