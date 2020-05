De volgende stap naar een Slimme en Gezonde Stad

Op 11 juni staat het Verbindingsfestival op de agenda en daar willen we je natuurlijk alles over vertellen. In dit artikel gaan we in op het hoofdthema, de 6 subonderwerpen van de sessies waar je aan kunt deelnemen en de sprekers die tot dusver zijn bevestigd.

De 2000 professionals die aansluiten buigen zich over het hoofdonderwerp ‘Slimme en Gezonde Stad’. Centraal staat kennisdeling die meerdere sectoren overstijgt, want we kunnen veel van elkaar leren. We zijn dan ook in het bijzonder trots op de hoeveelheid en verscheidenheid aan kennispartners en sponsors die we voor het event hebben aangetrokken. Het gezamenlijke doel: Nederland slimmer én gezonder maken.

Naast dit hoofdthema zijn er in verschillende sessies subonderwerpen die inspelen op actualiteit en urgentie: Duurzame Mobiliteit, Gezonde Leefomgeving, Duurzaam Bouwen, Smart City, Natuurinclusief, Leefbaarheid en Welzijn. Op deze pagina lees je meer over deze onderwerpen, die wat ons betreft in één adem genoemd kunnen worden als we het over de Slimme en Gezonde Stad hebben.

In de Timetable lees je meer over de sprekers die zich tot dusver aan het event hebben verbonden, zoals Wim Daniëls, Derk Loorbach, Anneke Speelman en Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen. Hou deze pagina in de gaten, want er worden dagelijks sprekers toegevoegd.

Inschrijven voor het festival is gratis en doe je via deze pagina. Al meer dan 250 deelnemers gingen je voor. Zelf een bijdrage leveren? Bekijk dan deze pagina.