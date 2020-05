Innovatiepartnerschap: samenwerken op een gelijk speelveld

Al vier blogs lang krijg je uitleg van experts van TwynstraGudde over het innovatiepartnerschap en de toepassing ervan. Deze inzichten leidden je langs de afstemming met de markt, het afbakenen van grenzen, het kiezen van marktpartijen en verdienmodellen voor de opdrachtnemer. In deze vijfde aflevering gaat het over samenwerking en een gelijk speelveld tijdens de ontwikkelfase.

Stel je voor dat je als opdrachtgever hebt gekozen voor een innovatiepartnerschap. Waarschijnlijk merk je dan al snel dat je ook bij het inrichten van de procedure tegen vraagstukken aanloopt die je niet tegenkomt in andere procedures. In een serie van blogs beschrijven we een aantal van deze vraagstukken en dilemma’s en onze oplossingen, op basis van onze eigen praktijkervaringen. In iedere blog komt een ander thema aan de orde. Deze vijfde blog gaat over samenwerking en het bewaken van het gelijke speelveld tijdens de ontwikkelfase.

Aandachtspunt 5: samenwerking en gelijk speelveld tijdens de ontwikkelfase

De ontwikkelfase is een bijzondere fase, omdat de opdrachtgever een contractuele relatie kan aangaan met meerdere partijen tegelijkertijd. Dit kan de kans op een succesvolle innovatie vergroten, maar brengt ook een complicerende factor met zich mee. Enerzijds is samenwerking en kennisdeling tussen de marktpartijen, opdrachtgever en eventuele externe deskundigen van groot belang. Anderzijds zal er nog steeds sprake zijn van concurrentie tussen de verschillende marktpartijen, zeker als je de commerciële fase maar aan één partij gaat opdragen. De opdrachtgever zal dus op de een of andere manier de commerciële belangen van partijen en het gelijke speelveld moeten waarborgen.

Individuele inlichtingen

Als het ontwikkeltraject door de opdrachtnemers in grote mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid wordt uitgevoerd, kun je in de ontwikkelfase kiezen voor een werkwijze die vergelijkbaar is met individuele inlichtingen of dialoogronden in een aanbesteding. Partijen kunnen dan op individuele basis met de opdrachtgever in gesprek gaan, terwijl tegelijkertijd wordt geborgd dat alle partijen over dezelfde relevante informatie beschikken.

Zo kun je ervoor kiezen om per partij een bepaald aantal overlegmomenten, een locatie of onderzoeksuren van een externe deskundige ter beschikking te stellen. Die vervolgens door de partij zelf zijn in te vullen. Je biedt partijen daarmee zo veel mogelijk ruimte om de ontwikkelfase naar eigen inzicht in te vullen. Een onafhankelijke procesbegeleider, vergelijkbaar met een dialoogvoorzitter of probiteitsfunctionaris tijdens een aanbesteding, kan verder bijdragen aan het waarborgen van het gelijke speelveld tussen partijen.

Samenwerking en interactie

Als er meer interactie en samenwerking nodig is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s), wordt het ingewikkelder. Het kan dan helpen om de concurrentie tussen de verschillende opdrachtnemers te verkleinen. Dit kan door alle partijen die deelnemen aan de ontwikkelfase een deel van de opdracht in de commerciële fase te laten uitvoeren.

Als partijen elkaars expertise kunnen aanvullen, is de bereidheid om samen te werken en concurrentiegevoelige informatie te delen groter dan als ze directe concurrenten zijn. Zorg ook dat voor partijen van tevoren duidelijk is welke informatie je deelt met wie en waar het intellectueel eigendom ligt.

