De Bouwagenda-voorzitter Bernard Wientjes op Verbindingsfestival

De Bouwagenda-voorzitter Bernard Wientjes staat op het digitale podium van het Verbindingsfestival op 11 juni. Wientjes is de meest recente aanvulling op het programma, met als centrale thema Slimme en Gezonde stad, en subthema’s Duurzame Mobiliteit, Gezonde Leefomgeving, Duurzaam Bouwen, Smart City, Natuurinclusief, Leefbaarheid en welzijn.

In zijn 7-minute keynote geeft Bernard Wientjes een korte update over De Bouwagenda na 3 jaar. Wat is er allemaal al gebeurd? En wat is er nog nodig om de grootschalige verduurzaming van Nederland voor 2050 te voltooien? We weten dat er nog één jaar te gaan is voordat de Bouwagenda stopt. Wie pakken de handschoen op en durven te innoveren?

Eerder interviewden we Wientjes over hoe de Bouwagenda de afgelopen jaren innovatie en verduurzaming versnelt. Je leest dit interview in Duurzaam Gebouwd Magazine #46. Lees ook de korte versie van dit interview ‘Ik wil geen Don Quichot worden’.

Verbindingsfestival

