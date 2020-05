Maak de kickoff mee van Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem

Op woensdag 17 juni organiseert Duurzaam Gebouwd een gratis webinar om jou bij te praten over de eerste Duurzaam Gebouwd Expeditie: DG Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem.

Gemeente Hattem heeft een uitdaging en wil de transformatie van ontwikkelingsgebied ’t Veen door intensieve kennisdeling, samenwerking en synergie naar een hoger niveau tillen binnen de eerste Duurzaam Gebouwd Expeditie. Duurzaam Gebouwd zoekt hiervoor een selecte groep van deskundige partijen op het vlak van energie, klimaatadaptie, circulariteit, slimme stad en innovatieve woonvormen sámen op ontdekkingsreis gaan.

Herken jij jezelf in bovenstaande en wil jij weten hoe jij instapt bij deze expeditie? Tijdens de kick-off bijeenkomst word je bijgepraat over de transformatie- en klimaatadaptatieplannen, waarna gids Sybold Herder van Gemeente Hattem uitleg geeft over de kansen ten aanzien van het ontwikkelingsgebied ’t Veen. Tevens zul jij uitgebreide toelichting krijgen over de Duurzaam Gebouwd Expeditie en de instapmogelijkheden.

Heb jij interesse om toe te treden tot deze kennishub en kom je naar onze digitale kick-off om te kijken of dit iets voor je is? Op deze pagina vind je meer informatie en hier schrijf je je gratis in.