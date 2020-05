Nieuwe inzichten over woonformules

Het seminar ‘Woonformules en slimme wijken’ op 9 juni aanstaande brengt je in een ochtend op de hoogte van de nieuwste inzichten over woonformules die ouderen helpen langer zelfstandig te wonen.

Het advies van de commissie Bos uit januari 2020 windt er geen doekjes om; bouwen, bouwen, bouwen, is het devies. Ouderen zijn niet altijd het beste af als ze blijven wonen in de woning waarin ze al wonen. Er is behoefte aan nieuwe woonformules die beter inspelen op de behoefte van ouderen. En daar kan veel variatie in zitten. In dit seminar komen verschillende nieuwe woonformules aan bod en kijken we ook naar de woonomgeving.

Professor Masi Mohammadi, hoogleraar ‘Smart Architectural Technologies’ aan de TU Eindhoven en lector ‘Architecture in Health’ bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) praat u bij over de haar concept ‘Huis als Mantelzorger’ en deelt de ervaringen uit de living labs waar dit concept toegepast en ontwikkeld wordt samen met gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties.

Elle van de Wall, adviseur strategie en beleid wonen, zorg en wijken bij corporatie Talis gaat in op de rol van gemeenschappelijke ruimtes bij sociale interactie tussen bewoners. Bernell Herder, onderzoeker bij het Lectoraat Architecture in Health, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, maakt een sociaalruimtelijke analyse van een aantal ontmoetingsruimtes van corporatie Talis en zal zijn eerste conclusies met u delen.

Willemijn Souren, senior adviseur strategie & innovatie bij van Woonzorg Nederland, geeft een toelichting op de nieuwe woonformules die Woonzorg Nederland heeft ontwikkeld om de diversiteit van ouderen aan te spreken. Ook het onderzoek vanuit het living lab van TU/e en HAN wordt toegelicht.

Carolien Vermaas, directeur senioren- en zorghuisvesting van HD groep ontwikkelt comfortabele en huiselijke woonzorgcomplexen waarin bewoners intensieve zorg kunnen krijgen of juist nog zelfstandig kunnen wonen in een prettige omgeving, zoals Zorgvilla Hillegersberg voor Martha Flora. Zij vertelt over de nieuwe woonvoorzieningen waar HD groep mee bezig is waar ontmoeten, voeding en privacy in gezonde balans zijn.

Het seminar is gratis voor leden (1 kaart) en partners. Meld je aan voor het seminar Wonen en Woonomgeving en lees meer informatie over hoe je je aansluit bij Zorgsaamwonen.