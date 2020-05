Pas de Modelovereenkomst Bouwteam in de praktijk toe

Op 14 mei 2020 verscheen de definitieve versie van een nieuw model voor bouwteamcontracten, onder de naam Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 (het Model). Benieuwd hoe je dit in de praktijk toepast? Een digitale masterclass helpt je.

Als onderdeel van deze Digitale Masterclass krijg je toegang tot:

Vijf uitgebreide video’s waarin de auteurs uitleg geven over de toepassing van het Model

Een live Q&A sessie van twee uur met twee van de auteurs

Een Word-versie van het nieuwe Model

Programma

In vijf afleveringen van elk circa 40-60 minuten geven de auteurs jou tekst en uitleg over specifieke aspecten van het nieuwe Model bouwteamovereenkomst. Hieronder zie je het programma inclusief de onderwerpen die aan bod komen.

Start tijdens live event

De Masterclass start op 10 juni 2020 om 13.30 uur. Tijdens een online event worden dan de vijf verdiepende afleveringen live opgenomen. Jij kunt een aflevering naar keuze live bijwonen maar ondertussen ook switchen naar een andere aflevering/opname. Na afloop van die opname kun jij direct instromen in een Q&A sessie van 1,5 uur met een auteur naar keuze. Een moderator zorgt dat zo veel mogelijk verschillende vragen aan bod komen. Deze vragen mogen gaan over de materie die de betreffende auteur net behandeld heeft, maar ook over andere onderdelen van het nieuwe Model.

Na afloop van het live event krijg je binnen een week toegang tot alle vijf verdiepende afleveringen, deze kun je nog een jaar lang terugkijken. Later starten kan ook! Kun je niet aanwezig zijn bij het live event op 10 juni? Geen probleem. In dat geval krijg je een week na 10 juni toegang tot alle vijf verdiepende afleveringen op video, die je nog een jaar lang kunt terugkijken.

Live Q&A sessie

Of je nou aanwezig was op 10 juni óf je bent later ingestapt, in beide gevallen krijg je (nogmaals) de exclusieve gelegenheid om deel te nemen aan een online Q&A sessie met één of twee van de auteurs. Deze sessie duurt 2 uur en elke deelnemer krijgt gelegenheid tot het stellen van een vraag. Het aantal deelnemers per sessie wordt daarom beperkt tot 25. Nadat je je hebt ingeschreven voor de Digitale Masterclass, krijg je van ons bericht voor welke data je kunt aanmelden. Dat kan bijvoorbeeld ook verderop in de tijd zijn, als je zelf bezig bent met een bouwteam contract!

