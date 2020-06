Zo benutten we groen optimaal voor onze leefomgeving

“Onze stedelijke én landschappelijke visie over groen moet bijgesteld worden”, aldus Eduard van Vliet van Green Art Solutions, die tijdens het Verbindingsfestival verder ingaat op de kansen van bouwen met groen.

Voor Van Vliet is het niet meer dan logisch. Groen filtert stoffen uit de lucht, zuivert water en kan er nog eens subliem uitzien ook. “Waarom benutten we het dan niet meer in onze leefomgeving?” aldus Van Vliet. Op dat vraagstuk gaat hij in tijdens zijn sessie op het online Verbindingsfestival, met onder andere praktische voorbeelden.

Waardecreatie

“Ik laat bijvoorbeeld zien hoe je groen in het landschap kan creëren, met name op het dak of aan de gevel, zodat water op de plek blijft waar het valt”, vertelt Van Vliet. “Zeker nu Nederland steeds droger wordt, wat we ook in de afgelopen weken zien, moeten we met zijn allen voor waterdoorlatend materiaal kiezen. Oók particulieren en óók woningbouwcorporaties. Combineer dat met decentraal zuiveren en je kunt veel van wat je opvangt gebruiken voor bijvoorbeeld de wc, vaatwasser of wasmachine.”

“Door steeds na te denken over de vraag hoe je kunt sturen op kwaliteit en waardecreatie door natuur centraal te stellen, zul je zien dat de mens, en het milieu erachter, gezonder wordt.” Lees meer over Van Vliets visie in dit artikel uit ons Inspiratiemagazine Natuurinclusief Bouwen.

Leer meer tijdens het gratis Verbindingsfestival

Het online Verbindingsfestival brengt tweeduizend professionals uit de bouw, vastgoed, mobiliteit, openbare ruimte en wonen & zorg bij elkaar. Een van de onderwerpen dat onder het overkoepelende thema ‘Slimme en Gezonde Stad’ valt, is natuurinclusief bouwen.

