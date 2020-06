Samenwerking voor Anderhalve Meter Kantoor-certificering 

CFP Green Buildings en SKG-IKOB ontwikkelden een erkenningsregeling voor organisaties die alle werkplekken, vergader- en verkeersruimtes hebben ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met anderhalve meter afstand. Organisaties kunnen het nieuwe en onafhankelijke certificaat 'Anderhalve Meter Kantoor' aanvragen. Het maakt aantoonbaar dat kantoren volledig zijn aangepast aan de nieuwe regels.

De erkenningsregeling Anderhave Meter Kantoor staat open voor alle partijen in Nederland, zodat meerdere organisaties erkend kunnen worden als certificeerder. Kantoren kunnen worden gecertificeerd door erkende organisaties zoals CFP Green Buildings en SKG-IKOB waarborgt de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid. "Door deze samenwerking zijn we tot een betrouwbare en onafhankelijke certificering gekomen die toegankelijk is voor iedereen. Dit is van groot belang, zodat de economie zo snel mogelijk veilig kan opstarten”, aldus directeur Bram Adema van CFP Green Buildings. SKG-IKOB directeur Bastiaan Benz voegt daar aan toe: “Het voordeel van ons gezamenlijke initiatief is dat we zeer snel een volwaardige regeling hebben kunnen ontwikkelen. Dat is bijzonder en tekent bovendien ons beider intentie organisaties concreet te ondersteunen bij de nieuwe zakelijke werkelijkheid.”

Wie positief is beoordeeld, ontvangt het certificaat van erkenning. SKG-IKOB voert vanaf dat moment alle benodigde werkzaamheden uit voor de instandhouding ervan. Het erkende bedrijf meldt elk gebouw dat is beoordeeld en voldoet aan de anderhalve meter-eis. Met steekproeven controleert SKG-IKOB conform de eisen in de erkenningsrichtlijn. Een gevelbordje is het fysieke bewijs van erkenning voor elk aangemeld kantoorgebouw.

App toetst anderhalve meter-eis

Bedrijven die willen controleren of ze voldoen aan de anderhalve meter-eis, kunnen aan de slag met de door CFP ontwikkelde app. Bedrijven kunnen werkplekken inventariseren en bekijken welke maatregelen nog nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe maatregelen. Ook kan men eerder genomen maatregelen toetsen. Daarna kan men het erkende bedrijf inschakelen om het certificaat te verkrijgen. Meer informatie over de certificering vind je op de website van CFP Green Buildings.