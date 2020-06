Advertorial: Betonstaal in rotonde zonder problemen vervangen

Sneller, goedkoper, milieuvriendelijker, duurzamer en als het kan een hogere kwaliteit. Dat waren een aantal uitdagingen bij de realisatie van een rotonde in de gemeente Vlaardingen. En zie het resultaat begin dit jaar! De meest duurzame rotonde met vezelversterkt beton is een feit.

Het oorspronkelijke idee was om de rotonde traditioneel uit te voeren en te wapenen met betonstaal. De opdrachtgever gaf de markt de ruimte om innovaties aan te bieden om de uitdagingen aan te kunnen gaan. Een slimmere en innovatieve oplossing bleek voorhanden. Met de constructieve kunststofvezel, Concrix®, van Convez kon het betonstaal geheel vervangen worden. Het constructeursbureau berekende dat, door de toepassing van constructieve kunststofvezels, de betondikte gereduceerd kon worden van 25 tot 22 cm. Een besparing van 12% beton. Wat leidde tot minder gebruik van primaire grondstoffen en extra kostenbesparingen. Deze businesscase leverde de volgende resultaten op:

100.350 kilo betonstaal vervangen door 4950 kilo Concrix ®

De CO 2 -uitstoot op de wapening met 85% gereduceerd

-uitstoot op de wapening met 85% gereduceerd 150 m 3 beton bespaard

beton bespaard 49.500 kilo cement bespaard

De milieukosten van €45.157 (staal) omlaag naar €1881 (vezels)

De wapenings- en arbeidskosten gereduceerd met 42%

Kortere doorlooptijd van het project. Minder omgevingshinder.

30 transportbewegingen minder benodigd.

Redenen genoeg om te gaan voor innovatieve oplossingen in de vorm van constructieve kunststofvezels. Maar hoe gaat het proces eigenlijk? De vezels worden op de betoncentrale gedoseerd op het toeslagmateriaal. Tijdens het mengen laten de vezels zich evenredig door het betonmengsel verdelen. De truckmixer transporteert het reeds gewapende beton naar de locatie waar het wordt verpompt. Er hoeven geen staalnetten gelegd en gevlochten te worden. Hetgeen resulteert in tijds- en kostenbesparingen.

Doordat de vezels door het gehele betonmengsel verdeeld zijn ontstaat er het voordeel dat alle hoeken en oppervlakken van het beton gewapend zijn. Dit maakt het beton stoot- en slijtvaster en daarmee duurzamer in de totale levenscyclus. Waardoor verkeershinder en onderhoudskosten worden verminderd.

De keuze voor constructieve kunststofvezels helpt de betonketen (van opdrachtgevers tot en met uitvoerende partijen) onder andere in het behalen van milieudoelstellingen. De gemeente Vlaardingen behaalde met dit project een reductie van de 95% milieukosten (MKI-waarde) op de wapening. Dit is mogelijk en aantoonbaar gemaakt door het beton te wapenen met de enige constructieve kunststofvezels voorzien van een Levens Cyclus Analyse (LCA) en een MRPI/EPD-certificaat. Middels deze analyse is de milieu-impact van het product inzichtelijk.

Duurzamer, sneller en goedkoper de betonproducten en –projecten wapenen door te kiezen voor constructieve kunststofvezels. Hier lees je meer informatie.