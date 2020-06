Samen naar de top voor ’t Veen

Intensieve kennisdeling brengt de transformatie van het ontwikkelingsgebied ’t Veen in de gemeente Hattem naar een topniveau. Dat is het uitgangspunt van Duurzaam Gebouwd Expeditie ’t Veen – Gemeente Hattem, een ambitie die op 17 juni werd onderstreept tijdens een webinar.

De aftrap kwam van Andre Oldenkamp van De Ruimte Advies, die de deelnemers welkom heette, op weg naar de top. “We gaan reizigers verzamelen”, gaf Oldenkamp aan over de eerste expeditie, “en zijn op zoek naar enthousiaste en deskundige partijen die samen op ontdekkingsreis willen gaan voor de verduurzaming van ’t Veen.” De betiteling ‘Expeditie’ kon op enthousiasme rekenen van Oldenkamp. “Goed gekozen, want we hebben het over een transitie en daarvoor zijn diverse routes. Ik daag u uit om de grenzen op te zoeken in verschillende onderwerpen: energie, klimaatadaptatie, circulariteit, slimme stad en innovatieve woonvormen.”

In actie

Wethouder Auke Schipper van de gemeente Hattem riep daarbij op om mee te denken en actief te worden voor deze verduurzaming. “We hebben koplopers nodig om de opgaves in te vullen en het is dan ook bijzonder mooi om te zien dat we deze partijen vandaag aanwezig hebben voor de uitdaging die voor ons ligt.” Met gepaste trots liet Schipper enkele beelden en weetjes over Hattem zien. “De Hanzestad Hattem is verbonden met diverse steden in Nederland, waaronder Zwolle en Doesburg. We realiseren hier aantrekkelijke woonmilieus, die ook positief worden beoordeeld. Daarvoor is de vraag ook nog altijd stijgende, want er is een grote aantrekkingskracht vanuit de regio. Hattem programmeert extra voor de behoefte aan woningen die er is.” Over naar ’t Veen. “Een prachtige locatie en een moeilijke opgave in de zin van stedelijke transformatie. We moeten hier in een strak tempo verduurzamen, maar hoe gaan we dat doen? De heipalen liggen klaar en we willen aan de slag.”

Aan de voet van de berg

Toch staan de expeditieleden nog aan de voet van de berg. Dat bemerkt ook Sybold Herder van de gemeente Hattem. “Maar er treedt wel een versnelling op. We willen naar een klimaatadaptief, toekomstgericht gemengd woongebied. We willen met de expeditie een collectieve warmtevoorziening als alternatief voor aardgas maken. Daarnaast willen we een pakket aan maatregelen doorvoeren om woningen klimaatadaptief, natuurinclusief en meer te maken. Het ontwikkelkader voor ’t Veen geeft meer informatie over deze uitwerking.”

Verbinden en integraliteit verhogen

Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd legde uit hoe deze grote ambities waargemaakt kunnen worden. “Onze rol is het verbinden van koplopers in de sector en de integraliteit te verhogen. Wij willen graag bijdragen om partijen in een vroeg stadium bij elkaar te krijgen om gezamenlijk verduurzaming aan te pakken, op de vlakken die gemeente Hattem al benoemde.” Hoe ziet een expeditiepartner er dan uit: “Intrinsiek gemotiveerd, je deelt je kennis en hebt daar misschien niet direct een commercieel belang bij. Daarnaast geloof je in de kracht van educatie samen met de andere innovatieve koplopers.

Behoefte aan meer informatie over de expeditie ’t Veen? Lees dan de brochure en de pdf over het Ontwikkelkader en mail Wietse Walinga.