Energielabels voor complete wooncomplexen met minimale inspanning

Tijdelijk leegstaande appartementen vormen een kans: de overlast van een locatiebezoek is minimaal, dus een opname voor een energielabel kan snel tot stand worden gebracht.

Er staan regelmatig appartementen tijdelijk leeg in grote appartementencomplexen, door bijvoorbeeld een wisseling van bewoning. Dat is volgens CFP Green Buildings het ideale moment om het complete complex te voorzien van energielabels. Het is namelijk niet altijd nodig om alle appartementen apart te inventariseren. “Als de appartementen nagenoeg gelijk zijn, kan een bezoek aan een aantal appartementen al genoeg zijn om energielabels op te stellen voor het gehele complex”, vertelt senior consultant Kees Jan Blaauboer.

“Appartementen in een wooncomplex worden vaak beheerd door 1 organisatie, waardoor de staat van onderhoud gelijk is. Het enige wat wel eens verschilt is de cv-ketel, maar dat is altijd goed gedocumenteerd. Hierdoor kun je energielabels vaststellen voor het gehele complex, terwijl je niet alle appartementen hoeft te bezoeken.’

In de praktijk: labelopname en vervolgmaatregelen

Zo werd voor Nelis Bouw een aantal vergelijkbare woningen in één keer voorzien van een energielabel. De woningen zijn van dezelfde eigenaar, zijn op dezelfde manier onderhouden en de isolatie is vergelijkbaar. Met één bezoek op locatie en een goede set bouwtekeningen lag een labelopname voor alle woningen in het verschiet. Alle woningen zijn voorzien van een label B of C en CFP deed aanbevelingen voor vervolgmaatregelen. De meeste woningen kunnen naar een A-label met behulp van een moderne cv-ketel, vloerisolatie en zonnepanelen, met een terugverdientijd van 3 jaar.

