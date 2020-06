Banken maken energieslurpende woningen waardeloos

In Trouw stond een artikel dat Triodos Bank bestaande woningen met een energielabel lager dan C maar 90% hypotheekruimte geeft. Tijdens het stofzuigen op zaterdagochtend liet dit mij niet meer los. Wat betekent minder hypotheekruimte voor de waarde van bestaand vastgoed? Komt nu eindelijk hetgeen uit wat ik al jaren roep, dat een niet duurzame woning waardeloos wordt?

Triodos Bank roept andere banken op om hun voorbeeld te volgen. Het deed me terugdenken aan 2017, toen Ballast Nedam Development alle woningen gasloos ging ontwikkelen en dit daarna ook versneld wet werd. Gaat iets vergelijkbaar nu ook gebeuren door dit initiatief van Triodos Bank?

Woningmarkt verandert definitief

Stel nu dat alle banken volgen? Dan verandert de woningmarkt inderdaad definitief. Dan worden niet energiezuinige woningen eindelijk echt minder waard en ontstaat stimulans om de woning te verduurzamen. Immers de doelgroep die met 90% vreemd geld een huis kan kopen is kleiner dan de doelgroep die met 100% vreemd geld een huis kan kopen.

Meenemen in waardebepaling

Dat betekent dat verkopers snel hun woning voor verkoop gaan verduurzamen. Immers: taxateurs nemen dit eindelijk mee in de waardebepaling. Ook worden kopers kritischer over een niet duurzaam huis. Waar de grens nu ligt bij een c-label, wordt dat misschien in de toekomst een a- label en misschien wel gekoppeld aan het feit of de woning gasloos is. Deze regeling kan meer gaan betekenen dan we nu denken. Het kan de zo gewenste revolutie in de woningmarkt ontketenen, waar we op zitten te wachten. De voorvechters van duurzaamheid mogen Triodos Bank danken voor deze eerste aanzet om te komen tot een duurzame(re) bestaande woningvoorraad.

Omzetten in wet

Mijn oproep aan onze overheid is dan ook dit initiatief snel om te zetten in een wet! Immers met een fluwelen hand verander je bestaande woningvoorraad niet, financiële prikkels werken echter bijzonder goed.