Toekomst van vastgoed komt dichterbij

Real Estate Futureproof gaat op 30 juni uit de startblokken, met sprekers als Peter Göbel samen met Tom Berkhout in de studio, Michel Baars, Koen Matthijs, Annemarie van Doorn en Roel van de Bilt. Ook Yuri van Geest en Mark Tigchelaar staan op de digitale planken.

Naast de bijdragen van wel 15 sprekers op het hoofdpodium zijn er wel 35 rondetafelsessies en een veelvoud aan sessies. Een greep:

9:30-9:55 #084 The Dance of Elephants & Mice, met Ferdinand Grapperhaus (Physee), Daan van der Vorm (VORM), Sander Schutte (Mapiq), Walter Broersma (Plug and Play) en Hein Wegdam (ING)

10:30-10:55 #059 Energiemanagement en Road to Paris 2023, met Rob Mossel (MAIN Energie), Roland van der Hoek (Koers) en Bram Bosshardt (BNP Paribas)

10:30-10:55 #094 Het kantoor wordt belangrijker dan ooit?!, met Rob van Gemert (Spacewell), Asael Akkerman (Cushman & Wakefield), Walter Okhuijsen (Strukton), Jolijn van den Hengel (Facilicom Group) en Jessie van Dingenen (AraangeGroup)

11:30-11:55 #212 Welke werkplek komt na Covid-19 als winnaar uit de bus?, met Mattijs Kaak (Ditt), Sander de Meester (D&B The Facility Group), Sipke Feenstra (Journey) en Casper Schwarz (Casper Schwarz Architects)

13:30-13:55 #004 Urban mining waarde in vastgoed taxaties, met Michel Baars (New Horizon), Johan Vonck (JLL), Bernardo Korenberg (Bouwinvest), Winie van Oorschot en Jorgen Raymann als sidekick

14:30-14:55 #012 Van Woorden naar Daden: R’dams Manifest, met Yvonne van Mierlo & Phillip Smits (Blauwhoed), Jan Bruil (Bouwinvest), wethouder Kurvers (Rotterdam) en Rob de Jong (StratAct)

14:30-15:15 #076 Grootste onbenutte potentieel in de Vastgoedportefeuille, met Rutger Schuur (ParkBee), Bernd Stahli (NSI), Michiel Gieben (Vesteda), Pieter Hendrikse (JLL), Erik Verhoef (VU Amsterdam) en moderator Harm Edens

Niet te vergeten zijn de netwerkmomenten verspreid over de dag. Tijdens de lunch kunnen er 20 deelnemers rond een tafel praten over bijvoorbeeld ‘Wat heb jij op je sandwich’ of ga je in gesprek over ‘Taxeren doe je zo’ en aan het einde van de dag diverse borrels aan tafel, met een gevarieerd aantal onderwerpen. Je meldt je aan voor Real Estate Futureproof door deze link te volgen.