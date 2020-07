Een klantbeleving in het vastgoed die een 9 scoort

Op de derde en laatste dag van de live en online vastgoedbeurs Real Estate Futureproof (donderdag 2 juli) komen liefst 141 sprekers aan bod. Deze mag je niet missen: Sander Grunewald, Rutger Schuur, Yvonne van Mierlo en over klantbeleving: Sydney Brouwer.

Drie dagen live meeluisteren en -praten kan op Real Estate Futureproof. Voor wie kies jij: Ap Dijksterhuis, Karl van Ginderdeuren, Jurrian Knijtijzer, Elizabeth Nelson, Mark Kuijpers, Wendela Raas, Justus Huigen, Paul Yount of Eva Hekkenberg?

Bovendien staat ook Sydney Brouwer op het programma. Hij gaat vertellen over een klantbeleving die een 9 scoort. De online beurs wordt afgesloten met een keynote van Jitske Kramer over Corona Cultureshock: crisis of transformatie?

Programma donderdag 2 juli

Aantal sprekers op hoofdpodium: 15 + pitches van Smart Sensor Challenge

Aantal rondetafelsessies: 30

Aantal sprekers totaal: 141

9.30-9.55 #358

Zorgvastgoed: komen tot de juiste oplossingen

Met Anton Los (Perfect Place), Co Politiek (CareInvest), Judith Tille (Woonzorg) en Mark Logtenberg (hd)

10.30-10.55 #102

Van lineaire naar circulaire businesscase

Met Floris van Haagen (Copper8), Jurgen Schoenmakers (Dura Vermeer), Dorien van der Weele (Mosa) en Bastiaan de Haan (Jan Snel)

10.30-10.55 #213

11.30-11.55 #040

Taxeren zonder taxateur?

Met Toon van Hulst en Piter Dinkelman (Rabobank), Erik Schlooz (Kate Innovations), Boudewijn van Nugteren (Cushman&Wakefield) en Ruben Sumlders (Capital Value)

13.30-13.55 #306

Empathische gebouwen

Met Joan Ronner (Area of People) en Wilfred van der Plas (DWA)

14.30-14.55 #100

Digital Twin: The single source of truth?

Met Gerard Streng en Joop Bosman (Strukton Worksphere), Harrie Arends (High Tech Campus) Hans Elsinga (Rijksvastgoed) en Rudy Doornewaard (Microsoft)

Netwerken

De netwerkmomenten zijn natuurlijk ook ontzettend belangrijk. We starten de dag met een koffiemoment tussen 8.00-8.45, met tafels om de dag luchtig te beginnen over ‘Je mag mij midden in de nacht wakker maken voor …’ en ‘Ik heb vannacht gedroomd over ...’.

Tijdens de lunch kunnen er twintig deelnemers rond een tafel praten over bijvoorbeeld ‘Lunchen met overheid doe je zo …’ of ga je in gesprek over ‘Hoe krijgen we de kantoren weer open?’.

Aan het einde van de dag volgt een netwerkmoment met een drankje met tafels à la ‘De circulaire disco’ en ‘De vastgoedvrouw van het jaar 2020 zou moeten zijn…’.

Aanmelden en meekijken voor deze online beurs kan gratis via https://hopin.to/events/real-estate-futureproof.