Lees nu de nieuwe Duurzaam Gebouwd #47!

Het nieuwe magazine Duurzaam Gebouwd is uit. 116 pagina’s boordevol verduurzaming, innovatie en kleine en grote stappen naar een gezondere gebouwde omgeving. “Het zonnetje schijnt en de hemel lijkt zelfs blauwer dan voorheen.”

Crisis, welke crisis?

Lees maar in het voorwoord van rentmeester Henk Willem van Dorp: “De coronacrisis transformeert in een wereldwijde recessie en we voelen ons allemaal slachtoffer. Maar zijn we dat ook? Er vindt een verschuiving in denken plaats ten gunste van het maatschappelijk belang tegenover alleen het ondernemingsbelang. Maar is dit een verandering van tijden of een tijd van verandering?”

“Als ik uit het raam kijk, lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Het zonnetje schijnt en de hemel lijkt zelfs blauwer dan voorheen. Het luchtverkeer ligt stil en er staan nauwelijks nog files. De natuur lijkt zich in rap tempo te herstellen en bij het zien van de luchtfoto’s lijkt het stikstofprobleem ineens een stukje minder groot. Wát een paradox!”

Na het voorwoord dompelt het blad je vervolgens onder in de vier hoofdthema’s van Duurzaam Gebouwd: Energietransitie, Circulair Bouwen, Slim & Gezond en Innovatieve Samenwerking. Een greep uit de inhoud:

Energietransitie

Goede bescherming aluminium door constante temperatuur

Meest duurzame huis ter wereld overtuigt met innovatiekracht

50% van huizen Renswoude is NOM-keur in 2035: ‘Zo doen we dat!’

Circulariteit

Total Material Recall

Slim & gezond

Mens versus varken

Ventileren is essentiële maatregel voor corona-proof gebouwen

Innovatieve samenwerking

Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

Roddelen over je eigen team werkt verhelderend





Op de cover, foto boven: Folkert Linnemans, Bouwgroep Dijkstra Draisma (foto Imazzo)