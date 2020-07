De whitepaper ‘De toekomst van verwarming in vier duurzaamheidsstappen’ vertelt je over de rol van aardgas in de energietransitie en het optimaal inzetten van deze energiedrager bij verduurzaming. Verder lees je welke andere stappen ingezet kunnen worden om tot optimale routes naar CO 2 -neutraal te komen.

Je vindt de whitepaper in onze kennisbank, die volledig gratis te downloaden is. Na het lezen van de publicatie ben je op de hoogte van de verschillende duurzaamheidsstappen die je kunt zetten en voor welk vastgoedtype deze oplossingen geschikt zijn. Verder behandelen we een aantal projectbeschrijvingen, die je laten zien hoe verduurzaming in de praktijk vorm krijgt.

De whitepaper download je op deze pagina.