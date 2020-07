Laat je horen voor de thema’s van 2021

Aan welke thema’s moet Duurzaam Gebouwd in 2021 bijzondere aandacht besteden? We werken achter de schermen aan de nieuwe jaarplanning voor 2021 en horen graag waar jij de nadruk op wilt leggen.

Samen met onze partners en experts selecteren we onderwerpen die de bouw- en vastgoedsector een stap dichterbij duurzaamheid brengen. Favorieten als Circulair Bouwen, Duurzame Energie en Gezonde Gebouwen blijven natuurlijk op het programma staan, maar we wagen ons wel aan nieuwe thema’s die de toekomst van onze sector beïnvloeden. We vragen jou om ons te inspireren met jouw themasuggestie: van biomassa tot digitalisering en van materialenpaspoort tot as-a-service constructie.

We luisteren naar jou

Laat je horen over je voorkeur, dan doen wij de rest. Je doet dit eenvoudig door een mail te sturen naar themas@duurzaamgebouwd.nl. Vervolgens nemen wij je suggesties in behandeling en laten we je weten welke thema’s in 2021 worden behandeld in onze jaarplanning.