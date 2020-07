Datum 2e Verbindingsfestival bekend

Na een succesvolle eerste editie kunnen we uitkijken naar een spetterend vervolg. Het tweede Verbindingsfestival, eveneens over de Slimme en Gezonde Stad, vindt plaats op 29 september 2020.

Video boven: Een van de keynotes van het eerste Verbindingsfestival, Michael Rutgers van het Longfonds.

Dit keer komen de volgende subonderwerpen aan bod: Aardgasvrije wijk, Gezonde Gebouwen, Toegankelijke en Inclusieve wijk, Veilig op Straat, Digitale leefomgeving en Duurzame Openbare Ruimte.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de line-up. Bemachtig nu alvast je gratis ticket!

Terugblik eerste editie

Tijdens de vorige editie stonden op het digitale podium onder anderen gedragsveranderaars Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen en Wim Daniëls. Dagvoorzitter Sofie DeClerque nam de festivalgangers mee naar de Slimme en Gezonde stad, met als subthema's: Duurzame Mobiliteit, Gezonde Leefomgeving, Duurzaam Bouwen, Smart City, Natuurinclusief, Leefbaarheid en welzijn.

Professionals uit verschillende sectoren deelden kennis over deze subthema’s in ‘Breakout Sessions’, geleid door experts uit verschillende hoeken van de markt. In de ‘Expo Area’ bezochten zij de online beursstands en met 1 op 1 matchmaking werden er nieuwe connecties gelegd. Naast dit alles was er prachtige muziek van Esther Groenenberg, Aïrto Edmundo en DJ Marvin van Kempen. Er werd gelachen met Jan Gommans en Thijs Kemperink en er werd gestreden tijdens de Quiz van Jos.

Een uitgebreide terugblik kun je hier bekijken.