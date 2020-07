Ballast Nedam Development en JOGG aan de slag met gezonde leefomgeving

Ballast Nedam Development en JOGG slaan de handen ineen om de fysieke leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. De samenwerking krijgt haar eerste invulling door een aantal maatregelen in de gebiedsontwikkeling Berckelbosch te Eindhoven.

De wijze waarop de leefomgeving ruimtelijk wordt vormgegeven speelt een belangrijke factor bij het faciliteren en bevorderen van een bewuste leefstijl. Het bevorderen van een gezonde leefstijl op jonge leeftijd en een gezonde leefomgeving die dat faciliteert zien Ballast Nedam Development en JOGG dan ook als een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij staan meer bewegen, buiten leven en bewegen, een groene omgeving en gezonde voedselkeuzes voorop. De samenwerking richt zich op ontwikkeling van kennis en wordt praktisch ingevuld door lokale realisatie van uitdagende vormen van beweging in het openbaar gebied.

Gezonde Verstedelijking Berckelbosch Eindhoven

De eerste samenwerking tussen JOGG en Ballast Nedam Development vindt binnenkort plaats in Berckelbosch Eindhoven. Hier wordt op het vlak van gebiedsontwikkeling nauw samengewerkt. In de wijk Berckelbosch wordt door een ruime en groene stedenbouwkundige opzet een beweegvriendelijke omgeving voor kinderen en jongeren gecreëerd. Onder andere door de wijk specifiek in te richten op veilig loop- en fietsverkeer en extra sport- en spelaanleidingen te maken, wordt de wijk vriendelijker voor kinderen en wordt de beschikbare ruimte bovendien dubbel gebruikt.

Meer informatie over Berckelbosch is hier te vinden.