Nieuw: whitepaper 'Met minimale inspanning naar toekomstbestendig vastgoed'

In samenwerking met DWA ontwikkelde Duurzaam Gebouwd een whitepaper getiteld 'Met minimale inspanning naar toekomstbestendig vastgoed'. De whitepaper is vanaf nu gratis te downloaden op DuurzaamGebouwd.nl en is opgenomen in onze kennisbank.

De urgentie voor verduurzaming is overal te proeven, maar de diversiteit aan akkoorden, afspraken en regelgeving leidt nog wel eens tot verwarring. Daarnaast zorgt de huidige gezondheidscrisis dat prioriteiten verschuiven, maar dat vermindert niet de noodzaak om samen slimme stappen te zetten in duurzaamheid. ‘Wat moet ik doen om mijn pand toekomstbestendig te maken en wanneer is mijn deadline?’, is een prangende vraag die bij menig asset en property manager op de lippen brandt. In deze whitepaper vind je de beantwoording van onder andere deze vragen.

Je downloadt de whitepaper gratis op deze pagina.