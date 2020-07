Nieuw: Digitaal magazine Emissieloos Bouwen

In dit digitale magazine lees je over diverse initiatieven in het kader van Emissieloos Bouwen. Hoe pakken organisaties CO2-reductie in het eigen productieproces aan en welke projecten nemen het voortouw in het verminderen in de uitstoot van schadelijke broeikasgassen? Je ontdekt het in deze digitale uitgave.

Je leest het magazine gratis via deze link.