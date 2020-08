‘Warmtewet 2 timmert de markt dicht’

Kies in de warmtemarkt niet voor one size fits all. Dat is de oproep van de Warmtecoalitie nu de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) ter consultatie rondgaat. Komt er ruimte voor zoveel mogelijk verschillende modellen, zodat de concurrentie tussen partijen en oplossingen wordt versterkt?

Om de klimaatdoelen te halen, moeten duizenden woningen per jaar verduurzaamd worden. Om deze grote opgave voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat daar alle partijen aan kunnen bijdragen. Juist in deze fase van de warmtetransitie moet volgens de Warmtecoalitie volop perspectief en ruimte worden geboden aan nieuwe initiatieven, flexibele en innovatieve warmte/koude-oplossingen en publiek-private samenwerkingsvormen. Het voorliggende concept van de Warmtewet 2 (ter consultatie rondgestuurd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) is volgens de Warmtecoalitie zeer beperkend voor deze initiatieven.

Het is de wens van de Warmtecoalitie* om meer lokale initiatieven en kleinschalige systemen te kunnen ontplooien. Deze kleine netten moeten naar elkaar kunnen toegroeien en stapsgewijs worden uitgebreid. De concept-wet stelt nu een grens van maximaal 500 aansluitingen voor een klein systeem en een verbod om deze systemen aan elkaar te verbinden. Dit aantal is lang niet voldoende om dit soort concepten van de grond te krijgen, aldus de Warmtecoalitie.

In de officiële reactie schrijft de Warmtecoalitie aan minister Wiebes: “Dit maximum biedt een irreële en arbitraire grens en is willekeurig en niet economisch. De praktijk laat zien dat lokale kleinschalige systemen ook nu al groter kunnen zijn dan het nu gestelde maximum. Deze grens zal op weerstand stuiten van lokale initiatieven, waarvan in de klimaattransitie juist zoveel wordt verwacht. Het is niet te rechtvaardigen dat een bewoner wordt afgewezen door een lokaal initiatief simpelweg vanwege een rigide en weinig vanuit de praktijk onderlegd maximum. Dat zal eerder ‘draagvlak ondermijnend’ werken.”

Monopolie

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, is een van de leden van de Warmtecoalitie en laat weten dat de consument niet geholpen is bij de voorgestelde inrichting van de markt voor warmtenetten: “De minister moet voorkomen dat alleen de traditionele warmtebedrijven beter worden van de nieuwe Warmtewet. Een monopolie moet niet te lang vastgelegd worden, dat is meestal niet goed voor consumenten. En de wet moet alternatieven stimuleren.”

Ook energiebedrijf ENGIE benadrukt dat het wetsvoorstel in de huidige vorm onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord: “ENGIE is ervan overtuigd dat de energietransitie alleen gerealiseerd kan worden door samen te werken. De Warmtewet 2 zou verschillende samenwerkingsvormen juist moeten stimuleren in plaats van uitsluiten. Door samen te werken met partijen die de verantwoordelijkheid nemen om een deel van de oplossing te bieden binnen een warmtenet, zorgen we voor een betaalbare en CO 2 -neutrale warmtevoorziening in Nederland.”

Voorafgaand aan de consultatie deed de Warmtecoalitie een dringende oproep aan de Tweede Kamer. Warmtenetten bieden veel potentie om woningen te verduurzamen, maar dat gaat niet met alleen klassieke, grootschalige hoge-temperatuur warmtenetten. Daarom moet de wet ruimte laten voor zo veel mogelijk verschillende modellen en concurrentie tussen partijen en oplossingen versterken. De concept-wetteksten stelde de Warmtecoalitie helaas niet gerust en daarom herhalen zij de oproep in een gezamenlijke consultatiereactie: kies in de warmtemarkt niet voor one size fits all.

Lees hier de complete consultatiereactie.

Eerder dit jaar, tijdens het Duurzaam Gebouwd-congres in Assen, schetste Arash Aazami al een toekomst van een wereldwijd web van ook kleinschalige energievoorzieningen, vergelijkbaar met het internet. Beluister hier zijn hele keynote:

*De Warmtecoalitie vormt een spreekbuis voor marktpartijen, technische branchevereniging, netwerkbedrijven en bewoners-coöperaties. Zij vinden dat de markt dichtgetimmerd wordt, wat volgens hen niet in het belang is van gemeenten en afnemers, waaronder woningbouwcoöperaties, vertegenwoordigers van huurders en consumenten.

Bron: persbericht Stroomversnelling

Foto: Stadsverwarming Amsterdam (Shutterstock)