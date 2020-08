In één dag alles te weten komen over de Energietransitie

Innovaties, praktijkverhalen en kersverse ontwikkelingen rondom de energietransitie krijgen het podium tijdens Building Holland Digital: Energietransitie op 10 september aanstaande. Het digitale event vormt het vervolg op de succesvolle aftrap van digitale events voor Building Holland, waar Duurzaam Gebouwd een inhoudelijke bijdrage aan leverde en verslag van deed.

DG-experts bestijgen digitaal podium

Op de rol voor deze tweede editie staan vijf keynotesprekers, twintig break-out sessies, digitale stands, netwerkmogelijkheden en kennisdeling in optima forma. Building Holland lichtte al een tipje van de sluier op van de sprekers die het digitale podium bestijgen: Esther Gerritsen van Royal HaskoningDHV en Duurzaam Gebouwd-experts Jan Willem van de Groep van Factory Zero en Andy van den Dobbelsteen van TU Delft zijn van de partij.

Terugblikken en vooruitkijken

Er zijn in totaal 999 plekken voor het event, waarvan de eerste editie volgeboekt was. Op deze pagina vind je de uitgebreide terugblik, waar je de verschillende sessies kunt terugkijken. Voor Building Holland Digital: Energietransitie registreren doe je via de website van Building Holland, volledig kosteloos. Op de website van Building Holland blijf je daarnaast op de hoogte van ontwikkelingen rondom het fysieke event, dat op 27, 28 en 29 oktober 2020 plaatsvindt in de RAI Amsterdam.