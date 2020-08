Behoud jongeren voor de bouw

In combinatie met de stikstof- en PFAS-crisis zet de coronacrisis de bouwwereld de komende periode verder onder druk. Dat gaat ook invloed hebben op het personeelsbestand: is er dan nog wel plaats voor jonge medewerkers? Een noodkreet van Joost Merema.

De partner bij PRO6 managers ziet in de gang van zaken van de afgelopen maanden een groot gevaar opdoemen. Een hele generatie bouwtalent dreigt voor een groot deel verloren te gaan. Jongeren die we volgens Merema (foto onder) straks hard nodig hebben. “Laten we niet de fout maken de deur voor de jonge generatie dicht te trekken of ze te weinig begeleiding te geven. Anders raak je ze voor de bouw kwijt. Die slimme, pragmatische doeners en denkers vinden in andere branches ook prima hun werk. En daarna zijn ze moeilijker voor de bouw terug te winnen.”

Paar miljoen vanaf je laptopje

“Hun positie gaat me echt aan het hart. Voor iedereen is het in de afgelopen periode bijna onwerkelijk geweest om thuis te werken en bijvoorbeeld vanaf je laptopje bezig te zijn aan een project van een paar miljoen. Maar nog veel gekker is het als je na je studie nog maar net begonnen bent met werken en dat voor het eerst doet.”

“Deze mensen vormen wel onze hoop voor de opgaves in toekomst. Denk maar eens aan wat er nog moet gebeuren op het gebied van verduurzaming en het oplossen van het stikstofprobleem. Er moet ook nog ontzettend veel gebouwd worden en dat wordt steeds moeilijker als de groep mensen die dat goed kan, uitvoerend én leidinggevend, steeds kleiner wordt.”

Focus op instroom

“Ik roep collega’s en bedrijven daarom op de focus te houden op de instroom. Blijf energie stoppen in begeleiding en opleiding van mensen aan het begin van hun carrière. Het stomste wat we als sector kunnen doen is dat we laten gebeuren dat de instroom van jongeren in de bouw stokt.”

“Bij PRO6 managers maken we juist graag méér plaats voor afstudeerders en starters. De samenleving heeft hen keihard nodig voor het bouwen en verduurzamen van Nederland. Daarbij steun ik van harte de oproep van onder andere NLingenieurs en Bouwend Nederland dat we ons uit deze crisis moeten investeren. Dat doe je dus ook in je eigen organisatie. Nu liggen er juist volop kansen om verduurzaming en de bouwopgave een extra impuls te geven door de jonge generatie er bij te blijven betrekken”, besluit Merema.

