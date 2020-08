Haal tips voor een toppitch op tijdens gratis Online Friday

Een kersverse BIM Loket Online Friday staat voor de deur: op 28 augustus aanstaande vanaf 15:00 uur deelt het evenement kennis met je over een actueel thema rond digitalisering van de gebouwde omgeving. Dit keer geeft organisator en Duurzaam Gebouwd-partner BIM Loket je tips voor een doeltreffende pitch, handig om mee te dingen naar de DigiDare Award 2020.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

De experts van VanSelfie nemen deelnemers mee en geven tips over het filmen van een pitch met je smartphone. Zij laten je onder andere zien hoe je je telefoon instelt, beter geluid krijgt, een script maakt en met licht en ondertiteling rekening houdt. De handreikingen zijn niet alleen van belang als je een pitch maakt voor de DigiDare Award 2020, maar ook voor andere projecten waarin je in korte films een verhaal over de bühne wilt brengen.

Nieuwe cultuur van digitale samenwerking

Deelname aan de Online Friday is gratis, je meldt je aan via de website van Eventbrite. Verdiep je ook in de DigiDare Award 2020, een prijs die nieuwe cultuur van digitale samenwerking in de bouw aanjaagt. Steek je licht eens op bij de inzendingen van vorig jaar. Ken je een persoon of organisatie die je wilt aandragen? Laat ook dan van je horen. Of lees meer over de bedrijfscultuur bij de winnaar van 2019, UBA Bouw en bekijk de promofilm van de DigiDare Award 2020.

De DigiDare Award is een initiatief van BIM Loket. DigiDealGO ondersteunt het initiatief en Duurzaam Gebouwd is aangesloten als mediapartner.