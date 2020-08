Velox nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Gezonde gebouwen, industrialisatie en digitalisering. Het zijn deze uitdagende thema’s die Velox, als nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd, graag samen met ons oppakt.

Velox is een snelgroeiende organisatie die streeft naar een duurzame inzet van professionals. Nieuwsgierig naar hun visie op de ontwikkelingen in de branche? Oprichter en eigenaar Kisito Zonneveld (foto onder) neemt je mee.

Wat zijn de kernactiviteiten van Velox?

“Wij zijn een projectbureau binnen de bouw, installatie- en civiele techniek, die winnaars met elkaar verbindt. Dat doen wij met een discipline-gestuurde aanpak. Dit betekent dat onze consultants verantwoordelijk zijn voor professionals binnen hun eigen discipline en hen detacheren op de grotere projecten in Nederland. Het gaat hierbij om disciplines zoals werkvoorbereiders en uitvoerders, maar ook engineers, BIM-modelleurs E- en W-installaties, en meer.”

“Onze professionals leveren bijdragen aan projecten door aan tafel te schuiven bij onze klanten en hen te begeleiden waar nodig. Bijvoorbeeld bij een PvE, bestek of aannemersselectie, maar ook bij de realisatiefase. Doordat er projectgebonden wordt gewerkt, is het werk wat een professional binnen één expertise verricht heel divers. Van woningbouwprojecten en een verbouwing van Paleis Het Loo tot de nieuwbouw van grote multifunctionele gebouwen met verticale bossen.’’

Op welke manier zet Velox in op duurzaamheid?

‘’Voordat wij professionals aan klanten verbinden, zetten wij sterk in op duurzame relaties. Zowel online als offline blijven we continu dicht bij onze klanten. Enerzijds door marketingactiviteiten, anderzijds door laagdrempelig en persoonlijk contact te houden met onze relaties. We bellen bijvoorbeeld niet alleen voor werk-gerelateerde zaken, maar ook om een kletspraatje te maken of vanuit oprechte interesse te vragen hoe het op vakantie was. Of kandidaten nou voor ons werken of niet, we zijn altijd bereikbaar en staan ze graag te woord. We nemen eens in de zoveel tijd contact op, puur en alleen om te kijken hoe het met ze gaat.”

“Wat projecten betreft verschuift onze focus steeds meer naar duurzame werken. We plaatsen steeds meer professionals op duurzame projecten en leren er graag over door met ze in gesprek te gaan. Zo begon deze maand een aantal van onze professionals bij het duurzame project Valley en spraken we met een andere professional die de functie coördinator duurzaamheid en circulariteit bekleedt. Daarnaast hebben wij afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in digitalisering. We printen bijna niets meer, scheiden het afval en hebben ons kantoorpand duurzaam verbouwd, van een G- naar een A-label.”

Welke ontwikkelingen zien jullie in de sector en hoe speelt Velox daarop in?

‘’We zien een flinke ontwikkeling in gezonde gebouwen, in combinatie met smart buildings en digitalisering. Daar proberen wij zelf ook op in te spelen, maar dan meer op het sturen van processen. Onze processen zijn ingericht met data-gedreven technologieën. Hiermee weten we in een vroeg stadium welke professionals wanneer beschikbaar zijn. Daardoor schakelen we snel én met kwaliteit. Ten slotte besteden we ook veel aandacht aan de ontwikkeling op individueel niveau. We zetten bijvoorbeeld in op het opleiden van onze medewerkers en op het creëren en onderhouden van veilige en gezonde werkomgevingen.’’

Waarom is Velox partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

‘’Een bijdrage leveren aan een betere wereld ligt bij ieder individu. Wij zetten ons heel breed in, vooral gericht op duurzame relaties en inzetbaarheid van de juiste mensen, om zo waarde te creëren richting de markt. Daarvoor willen we het podium pakken, ook om het eens anders te doen dan anderen.”

“Vanaf dag één zijn wij al bezig met digitalisering en verduurzaming binnen het bedrijf. Door partner van Duurzaam Gebouwd te worden, kunnen we zowel in de markt als intern grotere stappen zetten. Wij blijven graag leren over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en denken daar graag over mee. Dit is voor ons een mooi moment om echt als flexibele intermediair aanwezig te zijn bij onze doelgroepen. Om onze ideeën concreet te maken en om de kennis en ervaringen op het gebied van duurzaamheid van onze medewerkers – intern én extern – te kunnen delen.’’

www.velox.nl

Foto boven: Gebouwen met verticale bossen, een voorbeeld van het soort duurzame projecten waaraan Velox bijdraagt.