Brainstorm duurzame scholen voor marktpartijen

Op woensdag 9 september organiseert PIANOo samen met Cirkelstad een online bijeenkomst (buyer group), waar marktpartijen hun wensen kunnen uiten aan opdrachtgevers op het gebied van de renovatie of nieuwbouw van scholen.

Stel, een groep opdrachtgevers gaat samen de renovatie/nieuwbouw van scholen aanbesteden. Met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Wat zouden marktpartij in dat geval willen meegeven aan deze opdrachtgevers? Tijdens de brainstormsessie op 9 september gaan de gemeenten en scholen graag met de markt in gesprek.

Buyer group

Binnen een van de dertien buyer groups, dit jaar gestart door het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het UWV, werken publieke opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een productcategorie. Deze visie en strategie implementeren de betrokken opdrachtgevers in hun aanbestedingspraktijk.

In de Buyer Group circulaire scholen ontwikkelen scholen en gemeentes, met ondersteuning van PIANOo, een gezamenlijke strategie voor de duurzame renovatie of nieuwbouw van een groot aantal scholen. De vragen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld:

Hoe kunnen opdrachtgevers het beste samenwerken met marktpartijen?

Welke kennis is er al beschikbaar en waar liggen de uitdagingen?

Hoe kunnen we de aanbesteding zo slim mogelijk inrichten om duurzaamheid optimaal te stimuleren?

Over deze vragen gaat de Buyer Group circulaire scholen graag in gesprek met maakpartijen en industrie uit de bouwsector, zodat we samen slimme oplossingen kunnen verkennen.

Online sessie

De brainstormsessie vindt online plaats op woensdag 9 september 2020 van 10.00 tot 12.00 uur. Je ontvangt na je inschrijving en voor aanvang een link naar de juiste digitale omgeving.

Wil je deelnemen aan de brainstormsessie? Meld je dan aan bij Monique Donker via monique@offroadinnovations.nl. Neem contact op met Monique Donker of Niels van Ommen (niels.vanommen@pianoo.nl) voor meer informatie.

