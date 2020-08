Jurysamenstelling van DigiDare Award 2020 bekendgemaakt

De jurysamenstelling van de DigiDare Award 2020, die een nieuwe cultuur van digitale samenwerking beloont, is bekendgemaakt: juryleden van vorig jaar nemen wederom zitting en het team is aangevuld met enkele nieuwe gezichten.

De vakjury let bij het beoordelen van de pitches voor de DigiDare Award op impact, voorbeeldfunctie en originaliteit. Daarnaast speelt de uitvoering van de pitch ook een rol. De jury bestaat uit de volgende personen:

Elkaar inspireren en uitdagen

Eerder besteedden we al aandacht aan de aftrap voor de DigiDare Award 2020 en interviewden we een van de juryleden, Martijn Carlier. “Laat je klanten en ketenpartners zien hoe jij je als organisatie bezighoudt met digitalisering”, vertelde hij destijds. “Elkaar inspireren en uitdagen, dat is het uitgangspunt.”

D-Day

Inmiddels kun je je pitch toesturen en meedingen naar de award, via de website van de DigiDare Award 2020. De finale en de uitreiking vindt plaats tijdens de D-Day op 2 oktober aanstaande, waarvan de ‘D’ staat voor Digitaal, Data, Delen, Durven en Doen. Het programma vind je op de website van BIM Loket, met onder andere meer informatie over de 9 inhoudelijke parallelsessies en het strategische studioprogramma.