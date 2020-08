WOLF verhuisd naar duurzaam kantoorpand

Om ruimte te geven aan de verdere groei en toekomstplannen is het team van WOLF Energiesystemen per juli 2020 gevestigd in een geheel nieuw en duurzaam kantoorpand.

De afgelopen jaren heeft WOLF zich ontwikkeld van leverancier met een focus op luchtbehandeling en ventilatie, naar sparringpartner en realisator van totaalconcepten voor de utiliteit. Daarnaast vormen de producten en systemen op het gebied van verwarmen, koelen en ventileren voor de particuliere sector ook een succesvol onderdeel van de onderneming.

De nieuwe locatie biedt ruimte voor onder meer een kantoorgedeelte en showroom. In eerste instantie worden op de bovenverdieping 25 werkplekken gerealiseerd met daarnaast nog 3 ruimtes, die multifunctioneel ingezet worden voor flexwerkplekken of als spreekkamer.

Met de showroom ontstaan er betere mogelijkheden om trainingen te geven en kunnen bezoekers uit zowel het professionele segment als particulieren duidelijker zien welke oplossingen mogelijk zijn. De producten uit het WOLF assortiment zijn niet alleen in de showroom te zien. Verschillende producten dragen bij aan een gezond binnenklimaat in het kantoorpand en zijn daardoor ter plekke in actie te zien.

Gezond en comfortabel

Bij de ontwikkeling van het nieuwe pand zijn de thema’s ‘gezond binnenklimaat’ en ‘energieneutraliteit in gebruik’ het uitgangspunt geweest. Daarvoor zijn verschillende maatregelen getroffen.

Het pand is ontworpen met het Programma van Eisen Gezonde Kantoren met label A als uitgangspunt op nagenoeg alle onderliggende thema’s. Het hele pand is voorzien van zonwering voor een zo laag mogelijke koellast.

Voor het creëren en behouden van een optimaal binnenklimaat is een luchtbehandelingskast geselecteerd met energielabel A+, met een lage luchtsnelheid en een zo hoog mogelijk rendement. De nieuwste generatie EC-ventilatoren zorgen naast een hoog rendement voor een lager geluidsniveau. Daarnaast wordt het pand gekoeld en verwarmd door lucht-waterwarmtepompen met natuurlijk koudemiddel.

De WOLF regeltechniek waarborgt lage exploitatiekosten en eenvoudige monitoring en onderhoud. De energie voor de installaties wordt duurzaam opgewekt. Zo is het dak van het pand volledig bedekt met pv-panelen en zijn zonnecollectoren geïnstalleerd, uiteraard ook van eigen fabricaat.

Voor een comfortabel binnenklimaat is ingezet op vloerverwarming en -koeling, welke in verschillende zones wordt geregeld. Ook is er gekozen voor een variabel volumesysteem, waarmee naar behoefte geventileerd wordt op basis van comfort. Dit zorgt voor een minimaal energieverbruik en tegelijkertijd voor een optimaal binnenklimaat.

Toekomstgericht

De duurzame ideologie van WOLF strekt zich ook verder dan alleen het kantoorpand. Medewerkers worden gemotiveerd om te kiezen voor duurzamere manieren van vervoer. Zo worden er laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst, voorbereid op het volledig elektrificeren van het wagenpark de komende jaren. Ook is een fietsenstalling gerealiseerd, met een laadmogelijkheid voor e-bikes en een douchemogelijkheid voor de medewerkers in het pand.

De locatie van de huisvesting in Kampen heeft direct impact op de CO 2 -footprint. De reisafstanden voor de medewerkers zijn hiermee beperkt gebleven, aangezien veel medewerkers in en in de directe omgeving van Kampen wonen. Daarnaast is er voor een plek gekozen waar een NS-station op loopafstand te bereiken is.

Het nieuwe adres:

WOLF Energiesystemen B.V.

Blauwe Engel 1

8265 NL Kampen

Meer informatie:

Tel. 038-333 50 86

Info-nl@wolf.eu

www.wolf.eu

Bron: persbericht